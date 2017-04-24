خطوط الطيران ذات أفضل مقاعد على الدرجة السياحية

عندحجزتذكرةطيرانللسفر، تأتي في مقدّمة الأولويات سعر التذكرة والراحة التي توفّرها خطوط الطيران للمسافرين. مع الخيارات الكثيرة والمنافسة القويّة بين خطوط الطيران على كسب أكبر قدر ممكن من العملاء، يقع الاختيار غالباً على الخطوط التي توفّر أفضل الخدمات للدرجة السياحية وبأفضل أسعار ومقاعد مريحة تجعل عبء السفر أسهل، مما يجعل المسافر يتطلّع إلى بدء رحلته التي تمنحه قسط طويل من الاسترخاء بعيداً عن روتين الحياة اليومية المليء بالأعمال والمواعيد. وعند السفر مع طفل صغير، من الضروري التأكد من أن خطوط الطيران توفّر المقاعد المخصّصة للأطفال والتي تضمن سلامتهم وراحتهم خلال الرحلة.

مقاعد واسعة

توفّر العديد من خطوط الطيران في الشرق الأوسط مقاعد مريحة للمسافرين على الدرجة السياحية، مثل الخطوطالسعوديةللطيران التي توفّر مقاعد واسعة ومريحة تمنحك المساحة التي تحتاجها لتبقى مرتاحاً خلال ساعات الرحلة، كما تتيح لك المسافة المفتوحة تحت المقاعد وضع ساقيك بشكل مستقيم والتحرّك بكل راحة دون إزعاج الأشخاص المجاورين لك. تضم المقاعد طاولة الطعام والشراب المتحرّكة التي تمكّنك من وضع وجبتك عليها أو قراءة كتابك بشكل مريح.

كما توفّر الخطوطالإماراتية الشهيرة على الدرجة السياحية مساحة المقاعد الواسعة القابلة للطي إلى الوراء والمنطقة الفسيحة المخصّصة للقدمين سهولة الحركة وتضمن لك أروع الأوقات خلال رحلتك التي ستزوّدك بطاقة متجدّدة لإكمال أعمالك لخظة وصولك إلى وجهتك. بالإضافة إلى خدمات متكاملة وراقية للمسافرين، حيث تهتم بأدق التفاصيل التي تجعل رحلتك غاية في الراحة، من الإنترنت اللاسلكي المجّاني إلى خدمة الشحن الكهربائي من المقعد مباشرةً والشاشة الشخصية التي تتيح لك الدخول إلى نظام "آيس" الترفيهي الحائز على العديد من الجوائز ومشاهدة ما يحلو لك من أفلام، أو الاستماع إلى موسيقاك المفضّلة في جو من الاسترخاء والإضاءة الخافتة.

مقاعد لرفاهية بلا حدود

توفّر بعض خطوط الطيران رحلة مريحة للمسافرين على متنها، مثل خطوطالاتحاد التي تستقطب الكثير من المسافرين لتكلفتها المناسبة والراحة التي توفّرها مقاعدها الواسعة التي تمنح المسافر راحة التنقّل والتحرّك بسهولة.

كما تتميّز الخطوطالقطرية الشهيرة بأنّها تضم مقاعد واسعة مقارنة مع شركات الطيران الأخرى، وتوفّر شاشة خاصة لكل مقعد مجهّزة بنطام ترفيهي يضمن لكم أمتع الأوقات.

مقاعد مريحة لسفرك مع العائلة

توفّر الخطوطالقطريةالعديد من الخيارات للسفر مع الأطفال من الأعمار المختلفة من الأسرّة المطوية للأطفال الرضّع، إلى مقاعد السيّارة المزوّدة بحزام الأمان للأطفال دون سن 12 شهراً، كما توفّر الخطوط خدمة المرافق في حال الاضطرار إلى سفر الطفل وحيداً مع الأخذ بعين الاعتبار السياسة الخاصة بسفر الأطفال التي تتبعها خطوط الطيران.

كما يوفّر طيرانالإمارات خدمات رفيعة المستوى عند السفر مع الأطفال واهتمام حصري للعائلات من أولوية الدخول إلى الطائرة إلى الأسرّة القابلة للطي المخصّصة للأطفال الرضع والتي تتيح لهم وللوالدين فرصة الاسترخاء خلال فترة الرحلة. يمكن للأطفال دون سن العامين الجلوس في حضن الوالد أو الوالدة حيث يتم توفير حزام أمان إضافي لهم، أما الأطفال فوق سن العامين، يجب حجز مقعد منفصل لهم بجانب مقاعد الوالدين.