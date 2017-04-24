تعرف على أشهر وجهات لعشاق أندية كرة القدم حول العالم

مدريد

تحتضن مدينة مدريد أشهر ناديين لكرة القدم في إسبانيا والعالم: ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. يمكنك حجزرحلتكإلىمدريد٬ وأخذ جولة للاطلاع على جوائز اللاعبين في ملعب سانتياغو برنابيو٬ والتي تتضمن الكؤوس التي ربحها نادي ريال مدريد٬ وجولة حول أرض الملعب٬ وغرف تغيير ملابس اللاعبين٬ وصالة التجهيزات التقنية٬ إضافة لزيارة غرفة الصحافة٬ والمتجر. كما يوجد في الملعب3 مطاعم مليئة بمعدات النادي ومطلة على الملعب. كما يوفر نادي أتلتيكو مدريد جولة في ملعب فيسنتي كالديرون٬ والمتحف الخاص بمقتنيات النادي.

وإذا أردت اكتشاف الأماكن التي يحتفل فيها جمهور نادي ريال مدريد٬ فعليك التوجه إلى منطقة باسيو ديل برادو٬ حيث يحتفل عشاق هذا النادي حول نافورة سيبيليس٬ أما جمهور أتلتيكو مدريد فيحتفلون حول نافورة نيبتونو٬ إذ ينضم آلاف المشجعين مع نجوم الأندية٬ ويتحول المكان إلى حفلة حقيقية. كما يوفر هذا الجزء من المدينة عدداً من الحدائق والمتاحف الفنية للسياح. كما ننصحك بتخصيص وقت كافٍ للرحلة٬ لمشاهدة مباراة من الملعب مباشرة٬ حيث الإثارة الحقيقية.

برشلونة

أما مدينة برشلونة فتضم المنافس التقليدي لريال مدريد٬ وهو نادي برشلونة. وتمنحك جولة في نادي كامب نو إحساساً حقيقياً بشعور اللاعبين خلف الكواليس٬ إضافة للمتحف الذي يضم معلومات مفصلة عن كل ما هو متعلق بالنادي. وهناك عرض ثلاثي الأبعاد في الملعب يعتبر مثالياً للأطفال٬ ورؤية المرافق الخاصة باللاعبين لتغيير الثياب٬ وغرفة صلاة اللاعبين٬ والممر الذي يمشي به اللاعبون في طريقهم إلى الملعب٬ والمنصات التي يجلس عليها المشجعون٬ وهو منظر يخطف الأنفاس عن قرب٬ إضافة إلى غرفة الصحافة الخاصة بالنادي٬ ومكان جلوس قادة النادي من الملعب٬ عدا عن زيارة المتحف الذي يضم كؤوس وجوائز النادي.

احجزرحلتكإلىبرشلونة٬ وقم بشراء تذاكر المباريات التي تخطط لحضورها مقدماً عبر الإنترنت٬ أي قبل أسبوع على الأقل من موعد الرحلة.

لندن

قد تكون لندن من أكثر المدن التي تضم أندية كرة قدم في العالم، حيث تعتبر هذه اللعبة من أهم الفعاليات هناك٬ ومن أشهر الأندية في مدينة لندن٬ نادي تشيلسي٬ و توتنهام٬ وأرسنال.

احجزرحلتكإلىلندن٬ واختبر بنفسك حماسة وشغف الجمهور الإنجليزي بكرة القدم٬ ويمكنك القيام بجولة في الملاعب٬ والاطلاع على ما وراء كواليس اللعبة٬ من غرف تغيير ثياب اللاعبين٬ وممر اللاعبين لأرض الملعب٬ والمتاحف والمتاجر الخاصة بمقتنيات الأندية. ولا داع للذكر بأن أفضل وسيلة لاختبار التجربة هي مشاهدة مباراة بشكل حي ومباشر من الملعب.

مانشستر

مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي هما أشهر ناديان في هذه المدينة٬ ويمكنك زيارة متحف كرة القدم الوطني٬ وهو وجهة لا بد منها لعشاق اللعبة٬ إذ يتضمن ذكريات منذ نهائي كأس 1966. يمكنك الاطلاع هنا على أفضل الفنادق للإقامة في مانشستر.

ليفربول

نادي ليفربول هو الأشهر في هذه المدينة٬ ويمكنك زيارة مقر النادي لتجربة لا تنسى٬ حيث يوجد متحف تفاعلي٬ يتيح لزواره اكتشاف الكثير من المعالم الخاصة بحاضر وماضي النادي٬ من الجوائز والقمصان والميداليات والكؤوس٬ كما يتضمن معلومات مفصلة خاصة بكل لاعب من اللاعبين٬ ويوجد مساحة تفاعلية خاصة بالأطفال لزيادة المتعة والإثارة. خطط لرحلتك إلى ليفربول بالاطلاع على هذه الفنادق.

ميونخ

نادي بايرن ميونخ هو أول ما يجول بذهن الشخص لدى سماع اسم مدينة ميونخ. وبالنسبة للشعب الألماني٬ فإن كرة القدم أمر جوهري بلا شك٬ وعادة ما يحتفلون بفوز نادي بايرن ميونخ في بطولات عالمية وأوروبية٬ بمهرجانات احتفال تمتد في مختلف أنحاء المدينة على مدى ساعات الليل. وتنتشر متاجر عشاق نادي بايرن ميونخ في أنحاء المدينة٬ حيث تتوفر بها القمصان والحقائب والساعات وغيرها من المقتنيات الخاصة بالنادي. احجزرحلتكإلىميونخالآن بأفضل الأسعار.

لشبونة

أشهر ناديان في مدينة لشبونة البرتغالية هما سبورتينغ لشبونة ونادي بنفيكا. احجز رحلتك الآن إلى لشبونة واكتشف الإحساس في الملعب مع الجماهير المحلية الذين يعشقون هذه اللعبة. للتعرف على نادي بنفيكا أكثر٬ يمكنك زيارة ملعب دا لوز٬ لاستكشاف المتاجر الخاصة بالنادي وحضور مباراة من قلب الملعب. وأما لنظرة أقرب على نادي سبورتينغ لشبونة فيمكنك زيارة ملعب جوزيه ألفالادي الممتد على مساحة ضخمة٬ والتعرف على أهم معالم النادي هناك. احجزأفضلفندقأثناءإقامتكفيلشبونة.