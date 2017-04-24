أنشطة ممتعة لك ولعائلتك عند زيارتك أوروبا وأمريكا

عند التخطيط للسفر واختيار الوجهة المناسبة لكل العائلة، يتأكّد الوالدان من اختيار الوجهة التي تقدّم العديد من النشاطات والفعاليات والأماكن الترفيهية التي تمنح أولادهم أروع الأوقات.

نقدّم لكم هنا مجموعة من أفضل الوجهات التي تناسب كل أفراد العائلة. احجزتذاكرالطيران إلى أحد هذه الأماكن واستمتع مع عائلتك بأوقات لا تُنسى.

التزلجفيتيرول

عندما يشتد حر الصيف، غالباً ما يقع اختيار جميع أفراد العائلة على المناطق الباردة التي تمكّنهم من نسيان الحرارة المرتفعة والاستمتاع برياضة التزلّج على الجليد التي يعشقها الجميع. تشتهر تيرول في النمسا بمنتجعات التزلّج العديدة التي يقصدها الكثيرون ويخطّطون لإجازتهم فيها مقدّماً، كما تقدّم بعض المنتجعات مرافق التزلّج الخاصّة بالأطفال الصغار من عمر 3 سنوات بالإضافة إلى مناطق مخصّصة للألعاب تحتضن الأطفال بينما يقوم الوالدين بالتزلّج. يعتبر التزلّج من الرياضات التي تمنح الروح والجسد طاقة جديدة وسط المساحات الناصعة البيضاء الساحرة.

مرح لا ينتهي في ديزني لاند،كاليفورنيا

ديزني لاند هي الوجهة الشهيرة التي لا يختلف أفراد العائلة على اختيارها لقضاء إجازتهم. يضم منتجع ديزني لاند منتزهين مائيين، بالإضافة إلى مدينة ملاهٍ تضم أروع الألعاب للكبار والصغار من الأفعوانية الشهيرة إلى الألعاب المخصّصة للأطفال. اكتشف الأدغال الممتعة والشيّقة وقابل أبطال الشخصيات والأميرات من القصص العالمية، وأبحر مع القراصنة واغطس في المياه الملألئة وجدّف عبر التيارات المائية السريعة. إنّها بحق أرض الأحلام!

أجواء شيّقة في إيل دو فرانس

باريس هي أرض الأحلام والخيال، حيث ستجد أنت وعائلتك العديد من النشاطات والكثير من المرح والتشويق مثل الحدائق القديمة التي تتيح للأطفال فرصة امتطاء الأحصنة ومشاهدة العروض الشيّقة، ومتحف غريفن للتماثيل الشمعية الذي يستمتع بالتجوّل فيه كل أفراد العائلة. بعد الانتهاء من الأنشطة الشيّقة، استقل مع عائلتك قارباً واذهبوا في جولة في نهر السين حيث يمر القارب تحت الجسور المقوّسة المزخرفة. إنّها الوجهة التي ستقدّم لكم إجازة تبقى ذكراها على الدوام.

حدائق ولا أجمل في ميونخ

تحتضن هذه المدينة الكثير من النشاطات الشيّقة والفعاليات الترفيهية الممتعة والمسلية. لا تفوّت زيارة حديقة أولمبيا مع عائلتك وتجربة مغامرة الثعلب الطائر حيث يبقى الشخص معلّق في الهواء على ارتفاع 35 متراً، كما يمكنكم زيارة محل أوبلتر سبيلوير للألعاب بقطعه المميّزة من الدمى الخشبية والإلكترونية التي يعشقها الأطفال. تضم هذه المدينة أيضاً القلاع الملكية وقصر نويشفانشتاين الذي كان الملهم لقصّة "الجميلة النائمة" الشهيرة.

وجهة لعشاق الرياضات في مورزن أفورياز

عش الأجواء الدافئة والقديمة مع عائلتك في أفورياز، فرنسا. تضم هذه القرية السياحية العديد من المنتجعات المبنيّة على الطراز الفرنسي في مكان هادئ يكاد يخلو من السيارات، وتحيط به التلال الثلجية في فصل الشتاء على مد النظر حيث ستتنقل أنت وعائلتك بين المنتجعات والأماكن المخصّصة للتزلج على العربات التي تجرّها الأحصن، وستمرون عبر الأبنية الخشبية المكسوّة بالثلوج. بينما في فصل الصيف تعتبر أفورياز وجهة مثالية للعائلات حيث بإمكانهم ممارسة رياضة الغولف، ركوب الدراجات الهوائية وتسلق الجبال واكتشاف الكهوف، وتُعرف بأجوائها التي يملأها الأمان والراحة.

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