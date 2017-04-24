أجمل وجهات شهر عسل جديدة بنكهة حلال

من أكثر التحديات التي تواجه أي زوجين لدى اختيار وجهة لقضاء شهر عسل رومانسي وممتع، ومليء بذكريات لا تنسى، هي ضمان وجود أماكن في هذه الوجهة تناسب مبادئهما ومعتقداتهما الدينية، من ناحية الفعاليات والطعام والإقامة والثقافة، وما إلى ذلك من عوامل كافية بجعل هذه الرحلة تجربة من العمر. وقد اخترنا لكم في هذا المقال مجموعة من الوجهات الجديدة والاستثنائية، والمختلفة عن الوجهات المكررة والتقليدية، لقضاء شهر عسل بما ينسجم مع هذه المعايير:

غرناطة، إسبانيا

قد يكون اسم هذه المدينة غير معتاداً للمسافرين لدى طرح وجهات شهر العسل في إسبانيا، فالوجهات الأشهر هي مدريد أو برشلونة. إنما إذا كان الزوجان يبحثان عن وجهة جميلة واستثنائية تنسجم مع مبادئ إسلامية، فإن غرناطة بلا شك هي من أول المدن التي ننصح بها. تضم غرناطة أكبر مجتمع مسلم في إسبانيا، وتتميز بغناها بالحضارة والتاريخ الإسلامي، ومن أهم معالمها قصر الحمراء، كما أن طبيعتها الخلابة، وأزقتها العريقة توفر تجربة لا تنسى. لن يواجه زوار هذه المدينة أي عناء بما يتعلق بالأكل الحلال، حيث توفره الكثير من المطاعم، كما أن معظم سكان المدينة من المسلمين، ويرحبون بتقديم المساعدة للضيوف.

من الفنادق التي ننصح بها للإقامة قصرالحمراء ومركزغرناطة، كما يمكنكم الاطلاع هنا على قائمة بأبرز الفنادق في مدينة غرناطة.

أبوظبي، الإماراتالعربيةالمتحدة

إذا كنت تحلم بتجربة شهر عسل رومانسية لا تنسى، وسط أجواء الصحراء المذهلة، والسماء التي تضم النجوم البراقة، إضافة إلى اختبار تجربة الركوب على الجمال، فإن أبوظبي هي الوجهة الأنسب. وننصحك هنا تحديداً بالنزول في منتجعفللاليمأنانتارافيجزيرةصيربنيياس، حيث يقع هذا المنتجع الفاخر على مساحة ضخمة من الصحراء، ويعتبر وجهة مثالية لفعاليات الرياضة المرتبطة بالرمال، كما أنه يوفر مشاهد تأخذ الأنفاس، تمنحك إحساساً بأنك في بقعة منفصلة عن العالم، كما يوفر هذا المنتجع فللاً منفصلة ببرك سباحة خاصة، لمزيد من الخصوصية.

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موريشيوس

تعتبر هذه الجزيرة التي تقع في منتصف الخليج الهندي بوابة مثالية لقضاء رحلة خاصة ومفعمة بالرومانسية، مع فرصة اكتشاف الثقافة المحلية النابضة بالحياة. ننصح بالإقامة في انجسانابالاكلافا، وهي فيلا مصممة بشكل يعكس أسلوب موريشيوس التقليدي، بأسقف من القش، وتراسات خشبية. كما تتوفر فعاليات مائية عديدة، كالغطس ورحلات القارب الزجاجي السفلي، والتزلج على الماء وركوب الأمواج وغيرها الكثير، كما يقع المنتجع على بعد مسافة قصيرة من بورت لويس لاكتشاف الثقافة المحلية بشكل أقرب.

تتوفر مطاعم للأكل الحلال، وفلل ببرك سباحة خاصة، إضافة إلى مساجد ومرافق خاصة بالصلاة، وفلل خالية من الكحول، ومنتجعات صحية خاصة بالنساء فقط.

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لنكاوي، ماليزيا

جزيرة لكناوي في ماليزيا هي وجهة مثالية لشهر عسل رومانسي خاص، إضافة إلى الفعاليات الممتعة من جولات التلفريك على القمم العالية، والاستمتاع بالينابيع الحارة. وتحتوي العديد من الفنادق والمنتجعات المختلفة، إضافة إلى شاليهات تضم مسابح خاصة، وكثير من المعالم التي توفر المتعة والترفيه والاسترخاء، مثل متحف بردانا، وتلفريك لكناوي، وحديقة التماسيح.

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