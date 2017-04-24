خطوط طيران مثالية للعائلة والأطفال

يهتم المسافرون من العائلات لدى تخطيط رحلاتهم وحجز خطوط الطيران، بالمزايا التي تقدمها شركة الطيران للعائلة وخاصة إذا كانوا يسافرون مع أطفال صغار السن، فالكل يدرك مدى صعوبة هذا الأمر، لا سيما في الرحلات الممتدة لأوقات طويلة. ونستعرض لكم في هذا المقال أفضل ثلاثة خطوط طيران صديقة للأطفال والعائلة:

طيرانالإمارات

تصر خطوط طيران الإمارات على مقولة أن العائلة تأتي أولاً، ويتمثل هذا في منحها الأولوية للعائلة بدءاً من الصعود على الطائرة وترتيب أمتعتهم قبل بقية الركاب. ويتم تقديم حزمة خاصة للأطفال، تتضمن ألعاباً، وأغطية، وأحزمة ملونة خاصة تشجع الأطفال على التقيد بإجراءات السلامة. كما يستمتع المسافرون من الأطفال أكبر عمراً بمجلات وحقائب خاصة، وقصص، وأقنعة للوجه.

يقدم طيران الإمارات وجبات خاصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين إلى 12 سنة، كما تقدم طعاماً خاصاً للأطفال الرضع أيضاً. ويحتوي نظام طيران الإمارات الترفيهي على أكثر من 100 لعبة، و50 من أفلام ديزني المفضلة، والعديد من برامج الأطفال التلفزيونية الشهيرة، كما يحصل الأطفال على سماعات ملونة لزيادة المتعة. كما يقدم الطيران عربات أطفال كخدمة إضافية لدى النزول في مطار دبي المبنى 3، ومساحات لعب خاصة في صالات الطيران، عدا عن توفيره برنامج المسافر الدائم بشكل خاص للأطفال.

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فيرجنأتلانتك

تعرف خطوط طيران فيرجن أتلانتك بأنها مثالية للعائلة والأطفال، ومن أهم ما تعنى به سلامة الأطفال، حيث توفر للأطفال الرضع أحزمة خاصة تناسب كافة المقاعد، بغض النظر عن الدرجة التي يسافر عليها الركاب. كما توفر خاصية رقابة الأهل على نظامها الترفيهي، ويرحب طاقم الطائرة بمساعدة الأهل لضبط إعدادات هذا النظام، مما يجعل الأهل في استرخاء تام لما يتصفحه أطفالهم ويشاهدونه أثناء الرحلة.

إضافة إلى ذلك، تقدم فيرجن أتلانتك حزماً خاصة بالأطفال، تتضمن حقائب ملونة، وأقنعة للعين، وجوارب دافئة، وأقلاماً ملونة، ودفتر فعاليات. كما تقدم قائمة طعام خاصة بالأطفال، تتضمن وجبات صحية ولذيذة، كما أنها تتضمن وجبات مهروسة للأطفال الصغار جداً.

تعرف على كافة هذه المزايا وأكثر مع عائلتك على متن فيرجنأتلانتك.

طيرانكانتاس

يحرص طيران كانتاس على رسم الابتسامة على وجوه المسافرين الصغار طيلة الوقت، فقبل إقلاع الطائرة، تتوفر منطقة خاصة بالعائلة في صالات الطيران، مزودة بأجهزة أي ماك، وسوني بلاي ستيشن، وقطع أثاث مصممة للأطفال، ودمى، وكتب، مما يساعد الأطفال على تفريغ كل طاقاتهم قبل انطلاق الرحلة، كما أن بعض المناطق توفر مرطبات للأطفال أيضاً.

وعلى متن الرحلة، يتم تقديم دفتر فعاليات ترفيهي للأطفال، ووجبات خفيفة لا محدودة ومرطبات، إضافة إلى نظام ترفيهي مليء بالبرامج، من ضمنها محطات ديزني ونيكولوديون.

سافر واحصل على تجربة مميزة مع العائلة مع طيرانكانتاس.