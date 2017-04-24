فنادق مع خدمات مخصصة لأصحاب الاحتياجات الخاصة

لا شيء يضاهي متعة السفر إلى أماكن جديدة والتعرّف على الثقافات المختلفة لكل بلد، فالسفر يشعرك بالاسترخاء وبتجديد طاقتك بعيداً عن الروتين اليومي للحياة السريعة.

يحظى أصحاب الاحتياجات الخاصّة باهتمام فائق في العديد من الفنادق الفاخرة في كل أنحاء العالم، والتي تقدّم مرافق وخدمات مخصّصة لزوارها من أصحاب الاحتياجات الخاصّة، وذلك لتضمن استمتاعهم بإجازتهم والقيام بالنشاطات التي يحبّونها دون أية معوّقات. نقدّم لكم هنا عدداً من الفنادق التي تتميّز بخدماتها المخصّصة لأصحاب الاحتياجات الخاصّة.

إيلونيون برشلونة، اسبانيا

يقدّم فندقإيلونيونبرشلونة حمّام سباحة علوي ساحر مطل على مدينة برشلونة ومجهّز بشكل رائع يضمن لأصحاب الاحتياجات الخاصّة أروع الأوقات خلال السباحة. كما يتميّز بمساحاته الواسعة ورحابة غرفه التي توفّر سهولة في الحركة لمستخدمي الكرسي المتحرّك، بالإضافة إلى أحواض الاستحمام المجهّزة بشكل رائع.

فندق ونادي صحّي بدروثان، نوكواي، المملكة المتحّدة

إذا كنت تبحث عن عطلة في المملكة المتحدة، لا تفوّت اكتشاف فندق بدروثان الفخم في نوكواي، الذي يوفّر لأصحاب الاحتياجات الخاصّة أروع الخدمات بمساحاته المفتوحة التي يمكن التنقّل فيها باستخدام الكرسي المتحرّك، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية التي يمكن استخدامها بكل راحة والاستمتاع بأفضل الأوقات خلال أيام الإجازة.

فندق بولمان زمزم، مكّة المكرّمة

يقع فندقبولمانزمزم الفاخر بالقرب من المسجد الحرام، ويتميّز بفخامة أجنحته وغرفه والخدمات التي يقدّمها، كما يوفّر العديد من الخدمات والمرافق لأصحاب الاحتياجات الخاصّة، من تجهيزات الغرف والحمامات وغيرها، بالإضافة إلى المساحات الواسعة التي تضمن سهولة في التنقّل، مما يجعله مناسباً للإقامة خلال فترة الحج أو في أي وقت آخر من السنة.

فندق بويوك كيبان، اسطنبول

تم تصميم فندقبويوككيبان بمواصفات تتناسب مع أصحاب الاحتياجات الخاصّة، من المساحات الواسعة إلى الشرفات الرحبة، والحمامات السهلة الاستخدام، بالإضافة إلى النادي الصحّي والحمّام التقليدي والمسابح. يمكنك التنقّل في هذه الفندق الفخم دون الحاجة لمساعدة أحد، وفي حال احتجت أية مساعدة، سيتواجد فريق العمل المتواجد على مدار الساعة لخدمتك ولتقديم كل ما ترغب به لضمان قضاء أمتع الأوقات خلال فترة إقامتك.