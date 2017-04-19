أفضل مدن العالم للتسوق أثناء السفر

عند التخطيط للسفر في إجازة، يتصدّر التسوّق لائحة النشاطات التي يرغب الجميع بالقيام بها، من شراء الملابس والحاجات الشخصية، وأجهزة التكنولوجيا الحديثة، إلى الهدايا والتذكارات التي تحمل روح البلد. نقدّم لكم هنا أفضل الوجهات السياحية لكل عشّاق التسوّق.

نيويورك

تشتهر الجادّة الخامسة في نيويورك لدى كل عشّاق التسوّق، وهو طريق رئيسي يمر من منطقة منهاتن ويعد رمزاً للحياة الفاخرة، حيث يضم أشهر الماركات العالمية مثل ساكس فيفث أفينيو، تيفاني، بيرغدورف غودمان، وغيرها من الماركات. بالإضافة إلى كونه موطناً للمركز الرئيسي لـ "آبل" الذي يفتح أبوابه لمحبّي آخر الابتكارات في التكنولوجيا على مدار الساعة.

لندن

يعد شارع أكسفورد وجهة التسوّق الشهيرة في لندن، حيث يضم العديد من العلامات التجارية الشهيرة مثل سلفريدج وتوب شوب. وإذا كنت من محبّي اكتشاف الأشياء الثمينة، لا تفوّت زيارة سوق كامدن في شمال لندن، حيث ستجد كل ابداعات المصمّمين الناشئين وقطع الأثاث القديمة والأزياء التراثية.

دبي

تضم دبي أكبر مركز تجاري في العالم "دبي مول" بالإضافة إلى العديد من المراكز التجارية الأخرى، وتعد وجهة عالميّة لكل محبّي التسوّق الذين يقصدونها بغرض شراء أحدث الأزياء والعطور والمنتجات. توفّر هذه المراكز كل ما تبحث عنه من أرقى الماركات العالميّة الشهيرة.

لوس أنجلوس

ربما يكون روديو درايف في لوسأنجلوس من أغلى 3 مجمعات للتسوّق في العالم. إنّه مكان تسوّق النجوم، من متاجر كوكو شانيل إلى كارتييه وايف سان لوران. عند التخطيط لرحلتك القادمة إلى لوس أنجلوس وحجزتذكرةالطيران، لا تنس تخصيص ميزانيّة كافية خاصّة بالتسوّق في هذا المكان الذي يستحق كونه من أغلى أماكن التسوّق في العالم.

باريس

باريس عاصمة الفنون والمتاحف والتسوّق! من أزياء الهوت كوتور إلى الأسواق الشهيرة التي تبيع القطع التراثية القديمة، والشارع الشهير بمتاجر التسوّق في شانزليزيه. تضم هذه المدينة التي يعشقها الكثيرون أفخم المحلّات التجارية والماركات العالمية مثل لويس فيتون وغيرها في أشهر العلامات التجارية.

روما

يشتهر في روما تسوّق النافذة، وذلك لغلاء أسعار متاجرها، ولا عجب من غلاء أسعارها، إنّها من قلب إيطاليا. فعند سفرك إلى روما، يجب أن لا تفوّت شراء بعض القطع الباهظة الثمن من أحد المتاجر الفاخرة التي تقع على مقربة من نزلسبانشستيبس الشهير، من أشهر دور الأزياء الإيطالية مثل برادا، فالنتينو، غوتشي، فندي وغيرها الكثير.

مدريد

يتميّز السوق الإسباني الشهير بتنوّع منتجاته، حيث تجد ما يليق بكل الأذواق من المنتجات التي تقدّمها متاجر التسوّق العملاقة، ومحلّات الأزياء الناشئة والأسواق الشعبية التي تفتح مرّة في الأسبوع. ولا تستغرب إذا رأيت المتاجر الإسبانية مغلقة في وضح النهار، فهذا ما يُعرف بالقيلولة الإسبانية، حيث تغلق المتاجر أبوابها كل يوم في فترة الظهيرة لتعود وتفتح أبوابها من جديد في النصف الثاني من النهار.