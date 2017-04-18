دبي تنظم الدورة الأكبر على الإطلاق لمعرض سوق السفر العربي

ينطلق معرض سوق السفر العربي "الملتقى 2017" في 24 من الشهر الحالي في دورته السنوية التي تعد الأكبر على الإطلاق بمشاركة أكثر من 2600 عارض و30 ألف زائر من مختلف دول العالم.

كما سيتم عقد "المنتدى الوزاري لمنظمة السياحة العالمية" بالتزامن مع "الملتقى" بحضور أكثر من "20" وزيرا ونخبة من قادة القطاع السياحة والفندقة في منطقة الشرق الأوسط لتسليط الضوء على مساهمة قطاع السياحة في النمو الاقتصادي المستدام وتنويع الاقتصاد في المنطقة.

وتقام الدورة السنوية "24" من الملتقى "ATM" في مركز دبي التجاري العالمي لمدة أربعة ايام، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، حيث أضاف المنظمون ـ للمرة الثانية على التوالي ـ قاعة كبيرة لاستيعاب الطلب المتزايد مع وجود عارضين من "150" دولة و"65" جناحا وطنيا وأكثر من "100" عارض جديد في المعرض لأول مرة مما يوفر فرصة مثالية للتواصل وعقد الشراكات وعقد مجموعة متنوعة من الجلسات والندوات والمناقشات الوزارية على أعلى المستويات لأضخم حدث تجاري في منطقة الشرق الأوسط.

وقال عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي اليوم إن العام الحالي شهد بداية جيدة من حيث عدد الزوار في مدينة دبي حيث بلغ أكثر من ثلاثة ملايين زائر في يناير وفبراير الماضيين وهو ما يمثل نموا بنسبة "12" في المائة على أساس سنوي في أعداد الزوار.

وأرجع جزء كبيرا من هذا النجاح المستمر إلى الدعم المستمر من شركاء مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري من وجهات الجذب الجديدة والقائمة وشركات الطيران ووكلاء السفر الذين يعملون معا للارتقاء بمكانة دبي.

وأوضح كاظم أن معرض سوق السفر العربي يعد منصة مثالية لتسليط الضوء على العوامل الكامنة وراء نجاح مدينة دبي كوجهة جاذبة لمجموعة متنوعة من المسافرين حيث تواصل الإمارة دفع عجلة النمو السياحي بما يتماشى مع رؤيتها السياحية لعام "2020" بهدف إبراز مكانتها التي تشهد تطورا مستمرا أمام العاملين والمهتمين بقطاع السفر الدولي خلال هذا الحدث بالإضافة إلى استعراض أبرز المعالم السياحية التي أطلقت في العام الماضي مثل "دبي باركس آند ريزورتس" و"أوبرا دبي" ومتحف الاتحاد ومتحف ساروق الحديد.

وأشار إلى أن جناح دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي "دبي للسياحة سيستعرض أهم المبادرات الجديدة الخاصة بما في ذلك آخر التحديثات حول مبادرات السياحة المستدامة في دبي وبرنامج التدريب الجديد الذي ستستعرضه كلية دبي للسياحة.

وأكد سيمون بريس مدير أول معرض سوق السفر العربي أن مشروع "إكسبو دبي 2020" يقود مسيرة النمو في جميع أنحاء هذه المدينة التي تهدف إلى استكمال "160" ألف غرفة فندقية في الوقت المناسب للترحيب بخمسة ملايين زائر إضافي خلال فترة المعرض الذي يمتد ستة أشهر حيث تتطلع دولة الإمارات وباقي أعضاء مجلس التعاون الخليجي نحو تعزيز قطاع السياحة كركيزة أساسية لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط والغاز.

وتستضيف "ILTM Arabia" مجموعة من الاجتماعات المحددة مسبقا بين موردي المنتجات والوجهات الفاخرة من جميع أنحاء العالم مع الجمهور من أصحاب الثروات كما أن التسويق للمسافرين المهتمين بتجارب السفر المميزة سيكون جزء لا يتجزأ من برنامج جلسات "ATM Travel Tech".

وتشمل الأقسام الرئيسة الأخرى في المعرض في دورته الجديدة "صالة العافية وسبا" إذ نمت هذه السياحة في منطقة الشرق الأوسط بنسبة "40" في المائة وتضم حاليا "35" موردا دوليا و"35" من المشترين المختصين بالإضافة إلى أقسام تضم "أكاديمية وكلاء السفر" و"نادي المشترين" و"ملتقى التواصل للمدونين".





وقال تيري أنتينوري النائب التنفيذي لرئيس "طيران الإمارات" والرئيس التنفيذي للدائرة التجارية خلال المؤتمر الصحافي إن تجارب السفر المميزة ـ التي تمثل الموضوع الرئيس لمعرض سوق السفر العربي في دورته الحالية ـ تساهم في توفير مزيد من الخيارات للمسافرين إذ يشهد "طيران الإمارات" طلبا متزايدا من المستهلكين على تجارب السفر الأصيلة والجذابة الذين يرغبون بتجربة أفضل من قبل حيث تعمل الشركة بجد على توفير هذه التجارب المميزة للعملاء.

وأفاد بأن عمليات "طيران الإمارات" زادت بأكثر من الضعف في السنوات العشر الماضية ولديها حاليا "155" وجهة عالمية موزعة على "83" بلدا في ست قارات ضمن شبكتها المتنامية ويمكن للمسافرين الآن الاستمتاع بالمزايا التي توفرها الجهات الجديدة مثل ميانمار وفيتنام وزامبيا وكمبوديا وكرواتيا.

وذكر أوليفييه هارنيش الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار للضيافة أن المجموعة عملت منذ تأسيسها قبل "10" سنوات على ترسيخ مكانتها كمجموعة محلية متخصصة في قطاع الضيافة حيث تضم مجموعة متزايدة من الفنادق والمشاريع السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الأسواق الدولية.

وأكد أن "معرض سوق السفر العربي 2017" يوفر منصة مهمة للمجموعة لتسليط الضوء على ثلاثة علامات فندقية استثنائية وهي "العنوان للفنادق والمنتجعات" و"فيدا للفنادق والمنتجعات" و"فنادق روف".