فنادق 5 نجوم بسعر أقل من 1000 درهم لليلة الواحدة

هل تتطلّع إلى قضاء أروع إجازة في فندق فاخر 5 نجوم وبسعر مناسب؟ توفّر المدنالسياحيةالأكثرشعبية لدى الكثيرين العديد من الخيارات من الفنادقالفخمة وبأسعار تناسب الجميع. نقدّم لك هنا قائمة بالفنادق التي يمكنك زيارتها والاستمتاع بأروع الأوقات وتوفير بعض المبالغ الماليّة التي يمكنك استخدامها في التسوّق أو في ممارسة نشاطاتك المفضّلة خلال فترة إجازتك.

غراند حياة كوالالمبور

استمتع بأروع إقامة في قلب كوالالمبور

يتميّز فندق غراندحياة كوالالمبورالفاخر بنوافذه الزجاجية العالية وإطلالاته الساحرة على المنتزه والمدينة، كما يقع على مقربة من مركز بافليون الراقي للتسوّق وبرجي بتروناس الشهيرين والأوركسترا الفيلهارمونية الماليزية الشهيرة. يقدّم الفندق خيارات عديدة للمطاعم والأطباق الشهيّة التي يمكنك الاستمتاع بها على التراس الخارجي أو بجوار المسبح.

شاطئ منتجع وسبا ميريتوس بيلانغي، لانكاوي

خدمة فاخرة لأروع إقامة

استمتع بأوقات لا تُنسى في وميريتوسماندارينوفندقمنتجعبيلانجىبيتش، المطل على شاطئ البحر برماله الذهبية. يضم المنتجع شاليهات مكيّفة تتميّز بإطلالاتها الساحرة على المسبح والحديقة والشاطئ، كما يضم ملاعب تنس ومسابح خارجية وغرف مخصّصة للمسّاج وصالات رياضة.

سينامون غراند كولومبو

خدمة 5 نجوم في قلب المدينة

يقع سينامونغراندكولومبو في قلب المدينة، ويتميّز بإطلالته على المدينة وقربه من مراكز التسوّق الرئيسية ومتحف سريلانكا الدولي. يضم الفندق نادي صحّي وحوضي سباحة خارجيين وصالات لممارسة الرياضة، بالإضافة إلى خدمات المسّاج وغرف لعب للأطفال ومطاعم متنوّعة وراقية تقدّم تشكيلة مميّزة من الأطباق، مما يجعله خياراً مناسباً لكل أفراد العائلة.

ذا ويستين كيب تاون

إطلالات بانوراميّة وسط طبيعة خضراء

عند دخولك إلى غرفتك في فندق ذاويستينكيبتاون، ستشعر بالاسترخاء من اللّحظة الأولى وذلك بفضل الأسرّة البيضاء الفاخرة والنوافذ الزجاجية العالية التي تسمح لضوء الشمس بإنارة الغرفة وتمنحك إطلالات بانورامية على المساحات الخضراء التي تتميّز بها كيب تاون. يضم الفندق حوض سباحة خارجي عصري وصالة رياضية ومطعم فاخر يقدّم أشهى الأطباق، كما يبعد مسافة قصيرة عن الشاطئ وملعب كيب تاون والخليج المخصّص للتخييم.

فندق أنانتارا سيام بانكوك

وجهتك في قلب مدينة بانكوك

يتميّز فندقأنانتاراسيامبانكوك بموقعه المميّز القريب من كل ما تحتاجه خلال إقامتك، من محطّة القطار المعلّق إلى مراكز التسوّق والمنتزهات، ويضم مرافق مميّزة وفاخرة مثل النادي الصحّي الذي يحتوي على غرف بخار والمسبح الخارجي، بالإضافة إلى العديد من المطاعم التي تقدّم أطباق محليّة وعالمية. تعكس الديكوارت الداخلية التراث التايلاندي من الخشب المنحوت الذي يشعرك بالدفء.

نوفوتيل غوا ريزورت آند سبا

إطلالات رائعة على مقربة من الشاطئ

يتميّز نوفوتيلغواريزورتآندسبا بموقعه وسط المساحات الخضراء والشواطئ الساحرة وقربه من المدينة وكنيسة غوا القديمة والمطار الدولي، كما يضم ال