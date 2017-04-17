أفضل 5 فنادق للخصوصية التامة حول العالم

من أهم العوامل التي يبحث عنها الكثير من المسافرين وقت السفر واختيار الفنادق التي يقيمون بها هي عامل الخصوصية، لضمان عطلة من الهدوء والاسترخاء الكامل، بعيداً عن ضوضاء وضجيج المدينة الذي يهربون منه إلى وجهة منعزلة.

وقد جمعنا لكم في هذا المقال أفضل 5 فنادق من مختلف أنحاء العالم، بحسب تجارب المسافرين وتقييماتهم، حيث يمكنكم حجزفنادقعبرالإنترنت:

منتجعوسباجيهدبليوماريوتالبندقية

يقع منتجع وسبا جيه دبليو ماريوت في جزيرة خاصة في مدينة البندقية، ويبعد 15 دقيقة عن رصيف الميناء بالقرب من ميدان سانت مارك، حيث يوفر الفندق خدمة النقل بالقارب مجاناً. ويعتبر الملاذ الفاخر لقضاء العطلات الرومانسية، وخصوصية العائلة. يضم 266 غرفة وجناحاً بتصميم معاصر، وتقع في مبانٍ منفصلة، كما يضم المنتجع 4 مطاعم و4 بارات تقدم كلاً من المأكولات العالمية والمحلية، وأكبر منتجع صحي في البندقية، ونادٍ للأطفال، وأنشطة عائلية ورياضات مائية.

منتجعبانجكورلاوت

بانجكور لاوت هي جزيرة مملوكة للقطاع الخاص، تقع على بعد ثلاثة أميال قرابة الساحل الغربي لماليزيا. ويوجد على هذه القطعة من الجنة أحد أفخم المنتجعات في العالم وأكثرها خصوصية، ولا يوجد أي منتجعات أخرى في هذه المنطقة، إنما ما يحيطه هو الشواطئ الجميلة، والسماء الصافية، والإحساس العميق بالصفاء والهدوء. ويعد هذا المكان مزيجاً نادراً من الرفاهية وسحر الطبيعة والبرية المعتقة التي تنتج جميعاً لحظات لا تنسى من السلام لزوار هذا المنتجع. يوفر المنتجع لنزلائه أماكن إقامة مجهزة بشكل جميل، وتتوزع مواقع الفلل بين الأنحاء المطلة على أمواج البحر، والأنحاء الأخرى المطلة على خضرة الغابات.

باناناآيلاندريزورتالدوحةبايأنانتارا

على بعد 20 دقيقة من قلب العاصمة القطرية النابضة بالحياة، يعبر يخت فاخر المياه الصافية ليصل جزيرة تخطف الأنفاس، تمنح المرء الإحساس بأنه بعيد عن العالم بأسره، بينما تقدم طائرة هيلكوبتر خاصة وصولاً حصرياً للجزيرة. يوفر هذا المنتجع الأشبه بقطعة من الفردوس ملاذاً هادئاً من مرافق عالمية المستوى والأنشطة غير المحدودة، سواء فوق أو تحت الماء. يتميز المكان بفخامة عربية من 141 غرفة وأجنحة وفلل، تضفي لمسة خاصة من الرومانسية واللحظات المميزة للعائلة والأصدقاء.

فورسيزونزخليجالبحرين

يقع فندق فورسيزونز خليج البحرين في عاصمة المملكة في المنامة، وهو عبارة عن تحفة معمارية ضخمة في جزيرة منفصلة. يعد هذا المنتجع الفريد من نوعه في العالم مكاناً مثالياً للاسترخاء لقضاء العطلات في البحرين، ويتكون من 68 طابقاً على جزيرة خاصة بمساحة 5 هكتار، ويمكن الوصول إليها عن طريق الجسر أو القارب أو التاكسي المائي. تقع غرف الفندق الفسيحة البالغ عددها 273، وتضم 57 جناحاً، على الطوابق 11 إلى 28، وتوفر جميعها إطلالة شاملة على أفق المنامة أو الخليج العربي. هناك 7 خيارات لتناول الطعام في الأماكن المغلقة في الهواء الطلق، كما أن هناك 5 تجارب سباحة وسبا، مع مجموعة من المرافق للجنسين، وأيضاًالمخصصة للنساء فقط، مما يجعله أفضل وجهة للمنتجعات الفاخرة في البحرين.

مقرملديف

يقع مقر ملديف على جزيرة فالهومافوشي، وهي واحدة من أكبر الجزر المرجانية في العالم، وتوفر الإحساس بملاذ منعزل، حيث جمال الطبيعة الذي لا مثيل له، والذي يخلق فناً للاسترخاء. وتمتزج الساحات الداخلية الأنيقة بسلاسة مع فن العمارة المالديفي التقليدي، حيث تستضيف الفلل الخاصة نمطاً كلاسيكياً عصرياً ومثالياً، ومفروشاتها المخصصة لتدليك الكتفين مع القطع الأثرية المحلية والجدران الفنية، والسقوف العالية والنوافذ التي تضمن هواءً متجدداً وإضاءة تملأ المكان. توفر هذه الفلل تجربة "أصابع في الرمال" أو فرصة للانزلاق مباشرة من سطح السفينة إلى المياه الباردة والصافية للوصول إلى موقع الغوص الخاص بك، كما تتوفر خدمة العربات للتنقل بسهولة حول الجزيرة.