يتخيل المسافرون أحياناً شكل رحلاتهم ومدى اختلافها إذا ما كانت على درجة رجال الأعمال، بدلاً من الدرجة السياحية الاعتيادية، ولكنهم يترددون باستخدام الأميال الإضافية أو مزايا بطاقاتهم الائتمانية أو دفع المزيد من نفقات السفر مقابل هذه الدرجة، لعدم تأكدهم بأن الأمر يستحق كل هذه التكلفة حقاً.

لذا، جمعنا أفضل 5 خطوط طيران لدرجة رجال الأعمال حول العالم، بحسب خبراء السفر، لنؤكد بأن هذه الخطوط تستحق التجربة بلا شك.

طيران الإمارات

ليست هذه الشركة حائزة على جائزة أفضل خطوط طيران في العالم فحسب، إنما تملك واحدة من أفضل درجات رجال الأعمال حول العالم أيضاً. فمن أهم مميزاتها الخصوصية الكاملة التي يحظى بها المسافر لتجربة استرخاء رائعة، وإمكانية تحويل مقعد الطائرة إلى سرير كامل. تقدم أيضاً هذه الدرجة على مدار الرحلة قائمة شاملة ومتنوعة بأشهى المأكولات والمشروبات والوجبات الخفيفة، ومن الجدير بالذكر أيضاً أن نظام ترفيهطيرانالإمارات الذي يوفر أكثر من 2000 محطة للمسافرين حائز على جوائز عالمية.

الخطوط السنغافورية

توفر درجة الأعمال من الخطوطالسنغافورية لمسافريها إمكانية طلب تحضير وجباتهم الخاصة قبل السفر! ولا داعٍ للذكر بأنها تقدم أكثر من 60 طبقاً كخيارات للأكل على متن الرحلة. يستطيع المسافرون النوم والاسترخاء على مقاعد مصنوعة من الجلد والخشب الفاخر، تتحول إلى أسرة وكأنها في فنادق من فئة 5 نجوم، عدا عن الخدمة التي لا مثيل لها من طاقم الطائرة على مدار الرحلة، ونظام ترفيه فاخر وممتع.

الخطوط القطرية

أجرتالخطوطالقطرية تغييرات ضخمة وتحديثات جبارة على خطوطها في السنوات الأخيرة، وبالأخص درجة رجال الأعمال، حتى أصبحت واحدة من الأفضل على مستوى العالم. تمنح هذه الدرجة ركابها خصوصية عالية المستوى، ونظام ترفيه من أكثر من 3000 قناة متنوعة بين الأفلام وبرامج التلفاز والأغاني، إضافة إلى المقاعد المتحولة إلى أسرة، وطقم الراحة المصمم من جيورجيو أرماني، عدا عن المأكولات والمشروبات وكافة أصناف القهوة التي قد لا تجدها إلا في أفخر المقاهي والمطاعم.