أبرز وجهات السفر في أيام عطلة الإسراء والمعراج

هل تخطط للسفر للاستمتاع بنهاية أسبوع طويلة بمناسبة الإسراء والمعراج، ولكنك متردد بشأن أنسب الوجهات نظراً لمحدودية الأيام وقلقك من عدم اختيار الوجهة المثالية لهذه العطلة؟ لا تجهد نفسك بالتفكير، وببساطة احجز لعطلة الإسراء والمعراج، فقد تكفلنا بجمع أربع وجهات رائعة مع كافة تفاصيل الفنادق كي تستمتع بكل لحظة في هذه العطلة مع عائلتك.

مسقط

من أبرز المقترحات للاستمتاع بإجازة قصيرة هي تخطيط رحلاتطيرانإلىمسقط مع العائلة والأصدقاء، حيث تمتلك عاصمة سلطنة عمان العديد من المواقع التي تستحق الزيارة مثل المسجد الكبير، ودار الأوبرا السلطانية لمحبي الثقافة والفنون. كما تتيح لك المدينة صناعة ذكريات لا تنسى مع أطفالك في مدينة ملاهي لاند القرم التي تحتوي على ألعاب ترفيهية تناسب جميع الأعمار. وعدا عن ذلك، تحتوي مسقط على مساحات خضراء خصبة في حدائق عائلية مميزة، ومن أشهر تلك الحدائق، حديقة القرم الطبيعية التي تقع في وسط المدينة، وحديقة الصحوة. ولا يزال الطقس مقبولاً للتجول في معالم هذه المدينة في هذا الوقت من السنة.

أما بالنسبة للإقامة في مسقط، فيمكنك إيجاد العديد من الفنادق المتميزة، والتي تناسب الميزانية المقترحة، متراوحة ًبين ثلاث وخمس نجوم. من أشهر الفنادق المصنفة بخمس نجوم في مسقط فندق إنتركونتينتالمسقط المطل على الشاطئ في الحي الدبلوماسي، ومن الفنادق الأقل تكلفة والتي توفر إقامة فاخرة في نفس الوقت، هناك فندق راديسونبلو في وسط المدينة.

دبي

لا بد أن يحتل الطيران إلى دبي أبرز مقترحاتنا لقضاء هذه العطلة، فبالحديث عن أكثر المدن استقطاباً للسياح في العالم، تتميز دبي بفخامتها وحياتها العصرية، إضافة إلى تنظيمها وراحة التجول فيها. من أهم المعالم السياحية لزيارتها في هذه المدينة برج خليفة، ونخلة جميرا، وممشى جميرا بيتش ريزدنس، وممشى دبي مارينا، وبوليوود باركس دبي، عدا عن ليجولاند التي تبهر الأطفال وكافة الأعمار.

وبالنسبة لهواة التسوق، تحتضن هذه المدينة أكبر مركز تجاري في العالم والذي يضم مختلف الماركات العالمية الشهيرة، دبي مول، إضافة إلى مول الإمارات ومردف سيتي سنتر وغيرها الكثير من مراكز التسوق التجارية القادرة على جعلك تمضي ساعات فيها كأنها دقائق معدودة. وأما إن كنت من عشاق الأكل، فستجد كافة أنواع المطاعم بما أنك في عاصمة عالمية، من المأكولات الشعبية الإماراتية، مروراً بالمطاعم الهندية والصينية والإيطالية والأمريكية والشامية.

إذا كنت تسافر بميزانية محدودة، توفر دبي خيارات عديدة مثل فندق سيتيماكس في منطقة بر دبي، ولا داع للذكر بأنها تتميز بأفخم الفنادق مثل أتلانتسالنخلة.

شرمالشيخ

لا تتردد بحجز رحلات طيران إلى شرم الشيخ لقضاء هذه العطلة، إذ يمكنك الاستمتاع مع عائلتك بعدد من أبرز المعالم الشهيرة مثل الحفرة الزرقاء، وجبل موسى، وخليج نعمة، إضافة إلى خوض تجربة الألعاب المائية في أكوابارك شرم الشيخ وحلبة التزلج سوهو سكوير، عدا عن التجربة المميزة التي تقدمها بحيرة التمني الملونة وجزيرة تيران المكونة من الشعب المرجانية.

تمتلك شرم الشيخ أيضاً خيارات رائعة للتسوق في مولاتها المتعددة، مثل ميركاتو مول الذي يضم أشهر الماركات العالمية، عدا عن السوق الشعبي الذي يعتبر وجهة سياحية لاقتناء التحف والتذكارات.

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بيروت

احجز لعطلة الإسراء والمعراج رحلاتطيرانإلىبيروت لقضاء أوقات لا تنسى برفقة عائلتك، من الاستمتاع بالتنزه على الكورنيش، وتناول ألذ المأكولات في مطاعم مطلة على صخرة الروشة، إضافة إلى استكشاف أسواق بيروت التي تجمع حضارة الغرب بأصالة الشرق، أو أخذ جولة مسائية في ساحات السوليدير.

أياً كانت وجهتك، فلا داع لمزيد من التردد بعد أن تعرفت على هذه الوجهات الرائعة لقضاء عطلة الإسراء والمعراج بصورة مثالية.