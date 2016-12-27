"إقامة دبي" تنمي مهارات استخدام اللغة الفرنسية لدى مأموري الجوازات

شهد سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تخريج عدد 12 موظف من فئة مأموري الجوازات في مطارات دبي الدولية الملتحقين بدورة اللغة الفرنسية التي أقيمت في مقر الرابطة الفرنسية بدبي على مدار ثلاثة أشهر واستغرقت 90 ساعة تدريبية.

جاء تنظيم الدورة بالتعاون مع الرابطة الفرنسية في دبي في إطار الخطة التي وضعتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والهادفة الى إكساب موظفيها مزيداً من المهارات والمعارف الجديدة للاستفادة منها في مجال العمل. كما يأتي تنظيمها بهدف تطوير مهارات اللغة الفرنسية لدى مأموري الجوازات وتطوير قدرات الاتصال والتواصل لديهم من خلال التركيز على تعزيز مهارتي المحادثة والكتابة .

وأكد اللواء المري على أهمية هذه الدورات في تأهيل الموظفين ورفع مستواهم في كافة مجالات عملهم وذلك لتطوير مهاراتهم وسهولة التواصل مع جمهور المسافرين والمتعاملين، وقال ان هذه الدورة هي جزء من التحضيرات لإكسبو 2020 مؤكدا أن دولة الامارات بشكل عام وامارة دبي بشكل خاص تعد وجهة سياحية مهمة على مستوى العالم، مضيفاً ان تعلم اللغات الأخرى هو مفتاح لتعلم ثقافات العالم وحضاراتها .

وأوضح المري أن اقامة دبي لديها خطة سنوية تدريبية تشمل عددا من المحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف جميعها الى الارتقاء بالأداء الوظيفي ، مشيدا بتفاعل المشاركين في الدورة وحرصهم على معرفة المزيد عن كيفية استخدام اللغة الفرنسية في مجال عملهم.

وتوجه اللواء المري بالشكر والتقدير إلى الرابطة الفرنسية على ما قدمته بهدف تطوير مهارات المشاركين في الدورة ، الأمر الذي سينعكس بشكل ايجابي في مسيرتهم العملية.

ومن جانبه أثنى مجدي عابد القنصل الفرنسي في دبي على التعاون القائم بين الرابطة الفرنسية وإقامة دبي ، متمنيا أن تكون الرابطة قد ساهمت في تحقيق الهدف من تنظيم مثل هذه الدورات التي تسهم في تعزيز مهارات استخدام اللغة الفرنسية لدى مأموري الجوازات.

ومن جانبه قال حسين الجزيري رئيس مجلس إدارة الرابطة الفرنسية في دبي أن نقل الثقافة واللغة الفرنسية لأبنائنا المواطنين أمر جيد خاصة للعاملين في المطارات ، لدورهم الرئيسي في انهاء اجراءات المسافرين الذين ينتمون لمختلف الجنسيات ومنهم الجنسية الفرنسية.

وقدم بعدها منتسبو الدورة بتقديم مشهدا تمثيليا لمأموري الجوزات والمسافرين المتحدثين باللغة الفرنسية، عرضوا خلاله كيفية استقبال المسافرين وانهاء اجراءاتهم و التي اعتبرها الحاضرون ثمرة جهد للدورة، بينت مدى استفادة المنتسبين منها، وأبرزت مهاراتهم اللغوية التي تم تنميتها والعمل على تطويرها خلال الدورة ليستطيع الموظفين التواصل بكل ثقة وسهولة مع المسافرين .

وفي ختام الدورة قام اللواء المري يرافقة سعادة مجدي عابد القنصل الفرنسي بدبي بتوزيع الشهادات على الموظفين وحثهم على عملية الاستمرار في التعليم والتدريب لكونهم ركيزة أساسية من ركائز التقدم والتعلم واكتساب الخبرة متمنيا لهم دوام التوفيق .

حضر ختام الدورة، العميد طلال أحمد الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية والمقدم ياسر الخنبولي مدير إدارة التدريب والتأهيل في إقامة دبي، وسعادة مجدي عابد القنصل الفرنسي بدبي، وحسين الجزيري رئيس مجلس إدارة الرابطة الفرنسية في دبي.



