Arabian business
أناقة وتألق

146 ألف درهم ثمن التدوينة المؤثرة في الإمارات

أريبيان بزنس
الأحد، 7 مايو 2017
146 ألف درهم ثمن التدوينة المؤثرة في الإمارات

كتب وائل اللبابيدي في صحيفة البيان أن شركات تدفع لإعلاناتها قرابة 40 ألف دولار - (146.8 ألف درهم)- على شكل تدوينة تنشرها إحدى المؤثرات على الشبكات الاجتماعية في الإمارات  بحسب مصادر مطلعة.

وحصلت المؤثرة التي تملك أكثر من 3 ملايين متابع على «انستغرام» وحده، على أجرها المرتفع من إحدى شركات التجميل الأجنبية بعد أن قامت بعمل مقطع فيديو عن أحد المنتجات ونشره في إنستغرام.

 

وأشارت المصادر إلى أن أجر بعض المؤثرين المعروفين في منطقة الخليج يتراوح في اليوم من ألفين إلى 30 ألف دولار مقابل البوست الواحد، في حين يصل هذا الرقم في الولايات المتحدة إلى 125 ألف دولار.

 

وبرزت ظاهرة «المؤثرين» في المنطقة مؤخراً بالتزامن مع الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، التي باتت تعتبرها الشركات من أكثر الوسائل تأثيراً في تسويق منتجاتها في المنطقة.

 

وتشير دراسات حديثة إلى أن 74% من المستهلكين في العالم اليوم يعتمدون على مواقع التواصل الاجتماعي في أخذ قرار بشراء المنتجات.

 

وتوقّع فراس عرفة، الرئيس التنفيذي لمنصة Influencers.ae الرقمية في دبي نمو حصة محتوى المؤثرين من إنفاق الشركات على حملات الإعلان الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2020 بحسب دراسات «غوغل» و«فيسبوك» مشيراً إلى أن الإمارات تقود الإنفاق على المؤثرين في المنطقة وأن حصة المؤثرين تنمو بشكل كبير على حساب حصة الإعلانات الإلكترونية في المواقع.

ولفت عرفة في تصريحات خاصة  للصحيفة إلى أن المنصة تهدف إلى تنظيم سوق المؤثرين في المنطقة ومساعدة العلامات التجارية والوكالات على اكتشاف المؤثرين ذوي الصلة والمقارنة بينهم وتزويدهم بمعلومات تفصيلية ودقيقة تقدم للمرة الأولى حول مدى تفاعل الجمهور مع «بوستات» المؤثرين البالغ عددهم نحو 1750 مؤثراً تمكنوا من كسب ثقة أكثر من 640 مليون متابع في منطقة الخليج.

وأشار فراس عرفة إلى أن «المؤثر» بحسب الشركة هو من يمتلك 20 ألف متابع على الأقل على مواقع الاتصال الاجتماعي وخصوصاً «انستغرام».

المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في أناقة وتألق

فصل أميرة سعودية من منصب رئيس تحرير مجلة الأزياء الأشهر في العالم﻿

عائشة قادروف، ابنة رئيس الشيشان، تعرض أول تصاميمها من الأزياء الإسلامية

نجاح مدوي لـ أزياء المحجبات في لندن

بريطانيا: سامنتا كاميرون تعلن إطلاق ماركة ملابس خاصة بها

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بعد زواج 37 عاماً و6 أبناء.. سعودي يطلق زوجته "لأنها أخته"

فيديو: فتاة سعودية تكسر تقاليد المملكة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »