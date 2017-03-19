عائشة قادروف، ابنة رئيس الشيشان، تعرض أول تصاميمها من الأزياء الإسلامية

في أحد قصور القياصرة الروس سابقا في موسكو تقدم العارضات مجموعة أزياء من تصميم عائشة قادروف ابنة رئيس جمهورية الشيشان ذات الأغلبية المسلمة رمضان قادروف.

وكان عرض الأزياء الذي أقيم مساء يوم الجمعة (17 مارس) في موسكو أول عروض المصممة عائشة (18 عاما) للزي الإسلامي.

وحضرت العرض شخصيات من عالم الموضة في موسكو ومن النخبة في الشيشان إضافة إلى ممثلين عن دول بالشرق الأوسط التي تعتبرها دار عائشة للموضة سوقا متنامية لأزيائها.

طلب خليجي

وقالت أولزانا زادولاييفا المتحدثة باسم دار الأزياء لرويترز إن الملابس شحنت بالفعل إلى زبائن في أماكن بعيدة مثل دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتابعت أن بعض من حضروا عرض الأزياء أمس اقترحوا إقامة عروض في أماكن أخرى مثل "أبوظبي والبحرين وسنفكر في الأمر".

وأضافت أن دار الأزياء تأمل أيضا في فتح متاجر في موسكو وسان بطرسبرج.