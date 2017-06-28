شركة برازيلية تشتري "ذي بودي شوب" بمليار يورو

أعلنت شركة لوريال لمستحضرات التجميل أمس توقيع عقد لبيع علامة مستحضرات «ذي بودي شوب» التي تملكها منذ أكثر من 10 سنوات إلى شركة ناتورا كوزميتكوس البرازيلية لقاء مليار يورو.

وذكرت الشركة أنها وقعت العقد بعد الحصول على موافقة مجلس الأعمال، نقلا عن صحيفة البيان.

وأضافت: عملية البيع لا تزال تنتظر موافقة سلطة مكافحة الاحتكار في البرازيل والولايات المتحدة ومن المفترض أن يتم وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق خلال 2017.