Arabian business
أناقة وتألق

شركة برازيلية تشتري "ذي بودي شوب" بمليار يورو

أريبيان بزنس
الأربعاء، 28 يونيو 2017
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شركة برازيلية تشتري "ذي بودي شوب" بمليار يورو

أعلنت شركة لوريال لمستحضرات التجميل أمس توقيع عقد لبيع علامة مستحضرات «ذي بودي شوب» التي تملكها منذ أكثر من 10 سنوات إلى شركة ناتورا كوزميتكوس البرازيلية لقاء مليار يورو.

وذكرت الشركة أنها وقعت العقد بعد الحصول على موافقة مجلس الأعمال، نقلا عن صحيفة البيان.

وأضافت: عملية البيع لا تزال تنتظر موافقة سلطة مكافحة الاحتكار في البرازيل والولايات المتحدة ومن المفترض أن يتم وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق خلال 2017.

وكان الجانبان أعلنا في يونيو الماضي بدء مفاوضات حصرية لبيع ماركة «ذي بودي شوب» البريطانية التي حققت مبيعات هائلة بفضل مقاربتها الأخلاقية لعالم المستحضرات وخصوصاً لأنها لا تلجأ إلى التجارب على الحيوانات وتخوض حملات حول قضايا اجتماعية وبيئية.

وكانت لوريال اشترت ذي بودي شوب في العام 2006 لقاء 940 مليون يورو في أوج نجاحها لكن أداء ذي بودي شوب شهد تراجعاً منذ ذلك الحين وتراجعت مبيعاته العام الماضي بنسبة 4.8% وهامش الأرباح إلى 3.7% في تدن واضح بالمقارنة مع أداء الماركات الأخرى التي تملكها لوريال.

وتنتشر ناتورا كوزميتكوس في 7 دول في أميركا اللاتينية وفي فرنسا، كما أنها تحتل المرتبة الأولى في البرازيل على صعيد مستحضرات التجميل والعطور، وتقول إنها تحاول «تحسين البيئة والمجتمع».

وحققت ناتورا كوزميتكس أرباحاً سنوية بقيمة 2.2 مليار يورو العام الماضي.

وقالت المجموعة البرازيلية إنها، وبعد ضم ذي بودي شوب، ستصل مبيعاتها السنوية إلى 3.1 مليارات يورو.

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