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أناقة وتألق

علامة أزياء فاخرة تدعو لمقاطعتها بذاتها بقمصان غالية الثمن

أريبيان بزنس
الخميس، 15 يونيو 2017
علامة أزياء فاخرة تدعو لمقاطعتها بذاتها بقمصان غالية الثمن

ابتدعت علامة الأزياء الفاخرة  "دولتشي أند غابانا"ردا غريبا على الدعوة لمقاطعتها بسبب  تقديمها أزياء السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية ميلانيا ترامب، وردت بحملة تهدف إلى السخرية من المنتقدين الذين يواصلون مطالبتهم بمقاطعة السيدة الأولى بوسم  من خلال تصميم قميص سعره  245 دولار يحمل ذات الوسم ويدعو لمقاطعة "دولتشي أند غابانا"!


وعقب التعاون الذي جمع المصممين في الشركة بميلانيا في أكثر من إطلالة خلال جولتها الخارجية الأخيرة، صمم ستيفانو غابانا ودومينيكو دولتشي مجموعة "تي شيرت" ظهرت فيها عارضات الأزياء كتب عليها "مقاطعة دولتشي أند غابانا" رسم تحتها قلب كبير باللون الأحمر، حيث ظهرت العارضات في فقرة تتظاهرن وتحملن الأعلام فيما يظهر غابانا يجري مقابلات مع الصحافة. وتأتي هذه الفقرة بعدما شنّ ستيفانو هجوماً على المنتقدين في حسابه بإنستغرام الذين يطالبونه بمقاطعة ميلانيا.

 

وكتب فيها غابانا في حسابه بإنستغرام: "شكراً للكارهين، تذكروا، قاطعوا دولتشي أند غابانا رجاء". كما نشر غابانا مجموعة صور من إحدى اطلالات ميلانيا شكرها لأنها اختارت أن ترتدي من أزيائه.

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