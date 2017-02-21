نجاح مدوي لـ أزياء المحجبات في لندن

لاقت عروض أزياء المحجبات التي نظمتها أخيراً شركة «هوت إيلان» لأول مرة في العاصمة البريطانية ضمن «أسبوع الأزياء المحتمشة»، رواجاً عالياً. العروض التي تنتهي بعد يومين، إستقطبت 40 مصمماً/ة من بلدان عربية وإسلامية ومئات السيدات المحجبات وغير المحجبات من مصر والإمارات والسعودية والبحرين وفلسطين بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية.

شبكة bbc أضاءت على العروض، ووضعتها ضمن خانة «ردم الهوة» بين الشرق والغرب، سيما مع تزايد خطاب الكراهية و«تشويه الثقافات الإسلامية»، فيما روّج القائمون على هذه العروض بأنّ الأخيرة ستشكّل «ثورة للمرأة المسلمة في أوروبا»، بعد إيصال صوتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي بما ترغب بإرتدائه. لا تختلف هذه الأزياء التي تولاها هؤلاء المصممون/ات، عن خطوط الموضة العالمية سوى أنها محتشمة وتناسب المرأة المحجبة. كذلك بيّنت عن مواهب وطاقات عربية في الإبداع. حسام العلي (فلسطين) أكد للشبكة البريطانية سماح لهذه الفعاليات أن توسّع وتظهر العديد من المواهب في العالم العربي والشرق الأوسط.