دبي الـ 2 عالمياً في انتشار المحلات الفاخرة

قال تقرير حديث إن دبي تقاسمت المركز الثاني على مؤشر مدن العالم ذات الحضور الأقوى للعلامات التجارية الفاخرة في 2016 مع لندن بنسبة 83%، بعد شنغهاي التي حلت في المركز الأول بـ(87 %) ومتفوقة على هونغ كونغ (81%) وطوكيو (79 %) وسنغافورة ( 75 %)، ونيويورك (73 %)، وأوساكا (73 %). أطلق التقرير شركة سي بي آر إي، بالتعاون مع شركة «والبول» وحمل عنوان «الفخامة والموقع.. هل تتحول لندن بسرعة إلى وجهة فاخرة عالمية».

وأكد التقرير، وهو الأول في سلسلة من التقارير الخاصة بالصناعة الفاخرة التي تعتزم الشركتان إصدارها، أن دبي تطورت لتصبح وجهة عالمية رائدة، ليس في حقل التجزئة فحسب، وإنما في الميدان الترفيهي أيضاً. وأثبتت ثقافة مولات التسوق نجاعتها في المدينة، لتنتشر العلامات التجارية الفاخرة في أرجاء كل وجهات التسوق الفاخرة. وأضاف التقرير أن أكثر الجوانب في دبي إثارة، هو أن المالكين والمستأجرين لم يتخذوا المقاربة التي سادت في أسواق أكثر عراقة، ما أفضى إلى لمسة خاصة، وأسلوب فريد في نوعه.

وقال التقرير، وفقا لما ذكرته صحيفة البيان: إن خير نموذج على الوجهات العالمية الفاخرة الجديدة هو دبي، التي رسخت مكانتها وجهةً للتمويل، والتجارة والسياحة، والتسوق. وهي واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، ورغم أن عدداً من المكونات الأساسية لبنية دبي التجارية الأصلية بني على قاعدة العائدات النفطية، إلا أنها عمدت إلى تنويع اقتصادها تحوطاً من انخفاض الإنتاج النفطي. وتعتبر العقارات، والسياحة، والإنشاءات، والتجارة المساهم الرئيس في اقتصادها حالياً. وسجلت دبي 4.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي في 2015، ورغم أن التوقعات أقل بقليل لعام 2016 عند 3.3%، فإنه يبقى على درجة عالية من الإيجابية من المنظور العالمي. ورغم أن دبي لا تتمتع بالصلات التاريخية مع الفخامة العالمية التي تتمتع بها كل من لندن وباريس، إلا أنها حققت انتشاراً في العلامات التجارية الفاخرة كانت قليل من المدن تأمل في تحقيقه.

في ظل وجود مستويات عالية من المعيشة، واقتصاد قوي، فإن مواطني الدولة يملكون واحداً من أعلى الدخول القابلة للتصرف. فقد تجاوزت مبيعات السلع الفاخرة في الإمارات 4.8 مليارات دولار في 2014.

ورغم وجود سوق محلية قوية للسلع الفاخرة، فإن نصف المبيعات تأتي من السياح. وقد قامت دبي بعمل جبار في الترويج لنفسها كوجهة فاخرة، في غمرة افتتاح طيران الإمارات لمزيد من الخطوط الجوية، لتصبح أكثر شهرة. وقد راح المزيد من الناس يختارون دبي وجهة للعطلات، ومكاناً للتوقف في رحلاتهم الطويلة.