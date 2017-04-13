Arabian business
أناقة وتألق

فصل أميرة سعودية من منصب رئيس تحرير مجلة الأزياء الأشهر في العالم﻿

أريبيان بزنس
الخميس، 13 إبريل 2017
فصل أميرة سعودية من منصب رئيس تحرير مجلة الأزياء الأشهر في العالم﻿
الأميرة الجهني في صورة أرشيفية" (AFP)

تركت الأميرة السعودية دينا الجهني عملها في مجلة فوغ بعد إصدار عددين فقط من مجلة فوغ أريبيا، وقالت لمجلة فايننشيال تايمز:" أنا لم أترك منصبي بل تم فصلي، وسأصدر بيانا حول ما حدث لاحقا ".

 

وكانت المجلة العالمية قد أعلنت في بداية شهر تموز عن تولي الأميرة السعودية والمعروفة في مجال الأزياء مهمة تحرير المجلة في نسختها الشرق أوسطية واسمها "Vogue Arabia" رغم أنها لا تتمتع بأي خبرة صحفية،  وعلم أريبيان بزنس انه تم تعيين محرر بديل عن الأميرة الجهني للمجلة التي تنشرها دار النشر الامريكية كوندي ناست انترناشونال Condé Nast International.

 


ومن المتوقع إصدار بيان حول استبدال محررة المجلة التي صدر منذ إطلاقها عددان تصدر غلاف الأول عارضة الأزياء جيجي حديد وهي ترتدي غطاء للرأس فيما صدر غلاف آخر عدد وهو الثاني، حاملا صورة العارضة إيمان حمام، وكان قد سبق إطلاق المجلة موقع إنترنت باللغتين العربية والإنكليزية http://ar.vogue.me

يذكر أن دينا افتتحت  عام 2005 بوتيك DNA في الرياض والدوحة وأصبح هناك متجران رئيسيان للملابس  بذلك الاسم، ودينا هي زوجة الأمير عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

 

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فصل أميرة سعودية من منصب رئيس تحرير مجلة الأزياء الأشهر في العالم﻿

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