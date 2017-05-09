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رياضة

إطلاق اسم أبوظبي على سباقات غينيس الفرنسية بمضمار دوفيل

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 9 مايو 2017
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إطلاق اسم أبوظبي على سباقات غينيس الفرنسية بمضمار دوفيل
صورة أرشيفية

كشفت اللجنة المشرفة على سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عن إطلاق اسم "أبوظبي" على سباقات غينيس الفرنسية التي تقام 14 مايو الجاري لمسافة 1000 متر للمهرات و2000 متر للمهور في مضمار دوفيل العريق في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها على مدار 135 عاما.

 

وتقدم سعادة مطر اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة المشرفة على سلسلة السباقات باسمى آيات والشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لدعمه السخي لاعلاء شأن الخيل العربي الاصيل.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارت، أكد اليبهوني أن رؤية واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وتوجيهاته المستمرة قادت لتسمية "أبوظبي" على سباقات غينيس الفرنسية لمسافة 1000 متر و2000 متر التي تقام يوم 14 مايو الجاري بمضمار دوفيل الشهير موضحا أن سباقات غينس فرنسا تعد واحدا من أهم وأشهر السباقات الكلاسيكية في العالم وافتتاحية موسم السباقات بفرنسا.

 

وأوضح أن السباق الجديد سيقام تحت إسم " أبوظبي - غينيس - فرنسا" وهو أمر غير مسبوق ولأول مرة يحدث بتاريخ سباقات مضمار دوفيل الذي استضاف أول سباق عام 1882 .. منوها إلى أن تسجيل بصمة قوية في مضمار عمره 135 عاما يمثل انجازا كبيرا للدولة وترجمة حقيقية لخططنا الطموحة لدعم سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الاصيلة في كافة المضامير العالمية.

 

من جانبه أكد سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن تسمية سباقات غينيس الفرنسية لمسافة 1000 متر و2000 متر بإسم أبوظبي يعكس مكانة وريادة العاصمة عالميا وقيمة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الاصيلة التي برهنت على مدار 24 عاما اهميتها كواحدة من أهم سباقات الخيول العربية الاصيلة الكلاسيكية والتي تقام في اشهر واعرق المضامير العالمية.

 

من جهته قال فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة إن اعتماد اسم أبوظبي على سباقات غينيس الفرنسية لمسافة 1000 متر للمهرات و2000 متر للمهور يعد مفخرة كبيرة وانجازا مميزا للدولة وللعاصمة أبوظبي.

 

وأشار الى أن المفاوضات مع الجانب الفرنسي لم تكن بالسهلة بيد أن اسم ومكانة الدولة والعلاقات التاريخية التي تجمع الامارات بفرنسا واهمية سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الاصيلة وتاريخها العريق كان له كلمة الفصل في حسم تسمية أبوظبي غينس فرنسا على تلك السباقات.

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