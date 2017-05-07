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رياضة

مارادونا مدرباً لنادي للفجيرة و"الذئاب" شعار النادي

أريبيان بزنس
الأحد، 7 مايو 2017
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مارادونا مدرباً لنادي للفجيرة و"الذئاب" شعار النادي

أعلن نادي الفجيرة أمس تعاقده مع الأسطورة الأرجنتيني مارادونا لقيادة فريق الكرة، الموسم المقبل، وجاء التعاقد بناء على توجيهات الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي الذي وجه مجلس الإدارة برئاسة ناصر اليماحي بإنهاء إجراءات التعاقد، وتفيد المتابعات أن مدة العقد ستكون موسماً قابلاً للتجديد.

 

ووفق صحيفة الببان، حضر مارادونا إلى النادي مساء أمس ليوقع عقد تدريب فريق الكرة، ويغادر اليوم إلى الصين في مهمة خاصة.

 

وأعلن ناصر اليماحي أن إدارة النادي ستقدم مارادونا رسمياً لوسائل الإعلام، السبت المقبل في مؤتمر عالمي يتم من خلاله الكشف عن تفاصيل التعاقد.

 

من ناحية أخرى أعلن نادي الفجيرة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن شعاره الجديد الذي يخوض به مباريات الموسم المقبل ووضع على منتصف الشعار صورة الذئاب وهو لقب النادي.

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