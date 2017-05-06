محمد بن راشد يشهد سباق 2000 غينيس الإنجليزي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - ظهر اليوم - سباق 2000 غينيس الإنجليزي الكلاسيكي على مضمار نيوماركت العريق في إنجلترا.

كما حضر السباق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وفي السباق الرئيسي 2000 غينيس "جروب وان" ولمسافة الميل حقق المهر بارني روي لفريق غودولفين المركز الثاني بقيادة الفارس جيمس دويلي بينما انتزع المركز الأول - وبعد منافسة شرسة - المهر شيرشل وبقيادة الفارس ريان موري ليتوج بذلك بطلا لسباق الغينيس 2000 لعام 2017 فيما ذهب المركز الثالث للمهر الوكير لفريق الشقب ريسينغ بقيادة الفارس غريغوري بونويست، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وفي شوط ذي هافانا غولد نيوماركت ستيكس أهدى المهر بيرميان لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الفوز بالمركز الأول متربعا على الصدارة وذلك لمسافة الميل وربع الميل وبقيادة الفارس ريان موري، فيما حصد المركز الثاني الجواد سبيدو بوي بقيادة الفارس سيلفيستر دي سوسا.

وقد استلم جائزة الفوز الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نيابة عن المالك وسط إعجاب الحضور بالمستوى الذي ظهر عليه المهر متفوقا على منافسيه بجدارة واقتدار.

وكانت فعاليات مهرجان الغينيس قد انطلقت بسباق " ذي سبرينغ لودج ستيكس " لمسافة 1800 متر وحقق فريق غودولفين المركز الثاني من خلال المهر نيكست ستيج بقيادة الفارس جيم كرولي وبإشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور .. بينما ظفرت بالمركز الأول المهره بلايفول ساوند بقيادة الفارس ويليام بويك، بينما كان المركز الثالث من نصيب الجواد سينترال سكوير بقيادة الفارس اندريا اتزيني.

وفي شوط هاندي كاب ستيكس .. حقق الجواد اقتران لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم المركز الثاني لمسافة ألف متر وبقيادة الفارس جيم كراولي.. بينما ظفر بالمركز الأول المهر دانييل سفليير بقيادة الفارس سيلفيستر دي سوسا .. فيما كان المركز الثالث من نصيب المهر مستحيل لفريق الشقب ريسينغ وبقيادة الفارس فرانكي ديتوري.

وينطلق غدا سباق غينيس 1000 بمشاركة نخبة من المهرات من بينها /5/ تمثل دولة الإمارات تتقدمها المهره طلايب لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والتي ستشارك في الشوط الرئيسي لمسافة الميل.

كما أن هنالك نخبة أخرى من خيول الإمارات ستشارك في الأشواط المختلفة لفعاليات اليوم الثاني من مهرجان الغينيس الإنجليزي الكلاسيكي العريق.

حضر فعاليات اليوم الأول من المهرجان .. عدد من الشيوخ والمسؤولين وملاك الخيول وجمهور غفير من عشاق السباقات البريطانية.