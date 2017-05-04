الاتحاد الدولي لكرة السلة يجيز ارتداء الحجاب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) الخميس على هامش اجتماع له في هونغ كونغ، إجازته للاعبات إرتداء الحجاب خلال المباريات، وذلك بعد عملية مراجعة بدأت في أيلول/سبتمبر 2014.

وقال الاتحاد في بيان "أقر المكتب المركزي الاقتراح المقدم من اللجنة الفنية الذي يجيز ارتداء اللاعبات الحجاب"، مشيرا الى ان القاعدة الجديدة تم تطويرها "لتقليل خطر الاصابة والحفاظ على توجيد اللون مع بقية المعدات والملابس" وفقا لفرانس برس.

وسيبدأ العمل بهذا القرار، بعد تصديقه الجمعة من قبل الجمعية العمومية، في الأول من تشرين الأول/اكتوبر 2017.

وكانت قطر سحبت منتخب السيدات من الالعاب الآسيوية عام 2014، لعدم السماح بارتداء الحجاب أو أي غطاء آخر للرأس لأسباب تتعلق بالسلامة، واصفة المنع بـ"المهين".

وفي العام نفسه، أرغم ستة لاعبين من السيخ يمثلون الهند على خلع عمامتهم التقليدية قبل استخدام أربطة مطاطية لشعرهم.

يذكر أنه في كرة القدم، سمح مجلس اتحاد كرة القدم (ايفاب) الذي يسن قوانين اللعبة الاكثر شعبية في العالم، رسميا في آذار/مارس 2014 ارتداء الحجاب والعمامة خلال المباريات.