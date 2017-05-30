توقيف بطل الغولف تايجر وودز بسبب القيادة وهو مخمور

ألقي القبض على لاعب الغولف تايجر وودز المصنف الأول السابق عالمياً، أمس الإثنين، في مدينة جوبيتر في جنوب فلوريدا (الولايات المتحدة) للقيادة تحت تأثير مواد سامة وكحولية والماريغوانا.

واعتقل وودز صباحاً وأفرج عنه بعدها بساعات، وفقاً لما أكده مكتب عمدة بالم بيتش على بعد 140 كلم من شمال ميامي. ونقلت تقارير أن بطل الغولف كان يقود سيارته بطريقة خطرة وأن عقود رعاية من شركات مثل نايكي ورولكس وتصل إلى 45 مليون دولار سنويا أصبحت مهددة بالإلغاء بسبب هذه الحادثة.

وأصدر وودز بيانا أكد فيه أنه لا علاقة للكحول بتوقيفه لكن تناوله أدوية تخفيف الألم تسببت بمضاعفات أدت إلى توقيفه، وقال إنه يدرك فداحة ما قام به وأنه يتحمل مسؤولية ذلك.

يشار إلى أن وودز، أحد أشهر لاعبي الغولف على مر العصور، خضع في أبريل (نيسان) الماضي لتدخل جراحي رابع في الظهر لتخفيف الآلام التي يشعر بها بصورة مستمرة. وكانت أخر بطولة شارك بها لاعب الغولف الشهير في 3 فبراير (شباط) الماضي بدبي، لكنه انسحب منها بسبب آلام الظهر.

وانسحب الأسطورة الأميركي تايجر وودز، من منافسات بطولة «بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك»، في شهر فبراير بعدما اكتفى بخوض الجولة الأولى التي سجل فيها 77 ضربة، فيما اعتذر عن إكمال الجولة الثانية بسبب معاناته من الإصابة التي حرمته عن إكمال المنافسات، بعدما نصحه الأطباء بالخلود للراحة لإكمال بقية مشاركاته في البطولات المقبلة لاحقاً.