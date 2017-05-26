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رياضة

350 رياضية تتنافسن في "الملتقى الرمضاني الرياضي للمرأة" بالشارقة

أريبيان بزنس
الجمعة، 26 مايو 2017
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350 رياضية تتنافسن في "الملتقى الرمضاني الرياضي للمرأة" بالشارقة
"الملتقى الرمضاني الرياضي للمرأة "

تنطلق غدا الدورة التاسعة من "الملتقى الرمضاني الرياضي للمرأة" الذي يتضمن فعاليات متعددة منها منافسات رياضية في ثلاث لعبات هي كرة السلة وكرة الطائرة والرماية وجلسات رمضانية ومسابقات ترفيهية.

 

يستهدف الملتقى - الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ويختتم فعالياته في الثاني من يونيو المقبل - منح المرأة الإماراتية الفرصة للارتقاء بإمكانياتها الرياضية وتمكينها من التعبير عن ذاتها من خلال الأنشطة البدنية المختلفة وتأهيل البيئة المناسبة لها لممارسة الرياضة المفضلة لديها بالشكل الأمثل.

 

وفق وكالة أنباء الإمارات، يحظى ملتقى العام الجاري بمشاركة كبيرة من الرياضيات اللاتي وصل عددهن إلى 350 مشاركة و 20 ناديا محليا ومشاركة لفريق كرة سلة نسائي من دولة الكويت الشقيقة للمرة الأولى إلى جانب مشاركات مؤسسات من القطاع الخاص من مختلف إمارات الدولة.

 

وتستهل فعاليات اليوم الأول من الدورة التاسعة من "الملتقى الرمضاني الرياضي للمرأة " بثلاث مباريات الكرة الطائرة يتنافس فيها كل من نادي "الشارقة" أمام "شرطة الشارقة" ونادي "أسبيريا" أمام نادي "إي إس في" ونادي "سكاي دايف" أمام نادي "شيفروليه" فيما تقام المباراة النهائية يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

 

وتنطلق منافسات كرة السلة بين الفرق الستة المتنافسة يوم 30 مايو الجاري ليلعب "الشارقة" أمام "سلوى الصباح" الكويتي و"سلوى الصباح" أمام "الشرقية" و"الشرقية" أمام "الشارقة" فيما تقام المباراة النهائية في الثاني من يونيو المقبل.

 

وفي رياضة المبارزة تجري تدريبات البندقية المؤهلة يوم 27 مايو الجاري على أن تنطلق منافساتها في اليوم التالي جنبا إلى جنب مع تدريبات المسدس المؤهلة والذي تنعقد منافساتها النهائية يوم 29 مايو الجاري.

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