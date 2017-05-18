شركة ريبوك تطلق نوعاً جديداً من الأحذية المصنوعة من النبات والقابلة للزراعة

أعلنت شركة "ريبوك" العالمية للأحذية الرياضية عن إطلاق أحذيتها الجديدة المستدامة والمصنوعة من "القطن والذرة" حيث تخطط لطرحها في السوق في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إن "ريبوك فيوتشر" كانت قد أخذت على عاتقها تطوير صناعة الأحذية من خلال إنتاج أحذية مصنوعة من النبات، وهذا ما تمثل في إطلاق الحذاء المصنوع من "القطن والذرة" الذي صنع الجزء العلوي منه من القطن العضوي بينما النعل مصنوع من مادة مستخرجة من الذرة الصناعية (مصدر غير غذائي).

وقال بيل ماكينيس رئيس شركة ريبوك فيوتشر "نعتبر مبادرة (الحذاء المصنوع من القطن والذرة) مجرّد بداية لمخططنا، ونركز فيها على المراحل الثلاثة من دورة حياة المنتج. أولاً ومن حيث تطوير المنتج، نستخدم المواد القابلة للزراعة التي يمكن إعادة إنتاجها، بدلاً من المواد البترولية الشائعة في يومنا هذا. ثانياً، عندما طرح منتجنا في السوق، نعلم مسبقاً أن عملاءنا حريصون على اختيار الأحذية الرياضية الأفضل من حيث الشكل الخارجي والأداء. وأخيراً، نهتم بمصير الأحذية التي تتعرض للتلف.. ليعاد استخدامها كسماد للأرض بعد تلفها".

وأضاف ماكينيس "يسرّنا أن نقول بأننا في ريبوك (نزرع الأحذية)، ففي نهاية المطاف، هدفنا هو تقديم مجموعة واسعة من الأحذية المصنوعة من مواد حيوية طبيعية يمكن استخدامها كسماد بعد تلفها - ليعاد بعد استخدام هذا السماد - كجزء من التربة لزراعة المواد اللازمة لإنتاج المجموعة التالية من الأحذية. وبذلك نأخذ بعين الاعتبار دورة حياة المنتج بأكملها حيث تبدأ صناعة الحذاء من الأرض وتنتهي إلى الأرض".

وعملت ريبوك على تنفيذ مبادرة "الحذاء المصنوع من القطن والذرة"، في إطار شراكتها مع دوبونت تايت آند لايل للمنتجات الحيوية (DuPont Tate & Lyle Bio Products)، الشركة المتخصصة في تقديم حلول عالية الأداء وتصنيع المنتجات من مواد طبيعية حيوية. فقد قامت هذه الشركة بابتكار (Susterra®) بروبانيدول وهو منتج طبيعي بالكامل خالٍ من مركبات البترول وغير سامّ مصنوع من مواد مستخرجة من ذرة الحقول وحاصل على شهادة وزارة الزراعة الأمريكية.

يذكر أن مادة Susterra® بروبانيدول تستخدم في تصنيع نعل أحذية ريبوك المصنوعة من القطن والذرة.

وقال مات أوتول رئيس شركة ريبوك الرياضية "تركز فلسفة ريبوك على تعزيز الجانب الإنساني، وليست الاستدامة إلا جزءاً أساسياً من هذه الفلسفة. فنحن كبشر تقع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على موارد كوكبنا واستدامتها للأجيال القادمة. ولكن للأسف تؤول معظم الأحذية في نهاية المطاف إلى مدافن القمامة، وهذا بالضبط ما نحاول تغييره".

يذكر أن فريق ريبوك فيوتشر هو ذراع الابتكار لدى شركة ريبوك الرياضية وهو القسم المتخصص في ابتكار أساليب تكنولوجية وأفكار وتقنيات ونماذج أولية جديدة.

وأضاف أوتول "تتمتع ريبوك بتاريخ عريق في مجال الابتكار وهي نشطة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات. وقد تم تأسيس فريق ريبوك فيوتشر ليس فقط لابتكار المنتجات التي نقوم بتصنيعها بل أيضاً لتطوير عملية التصنيع. ونحن نعتبر مبادرة (الحذاء المصنوع من القطن والذرة) خير مثال على نهجنا وطريقةٍ مثاليةً لنقوم بدور فعال في المجتمع وليكون لنا تأثير إيجابي طويل الأمد".