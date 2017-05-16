حاكم الشارقة يصدر قرارا بدمج ناديي الشعب و الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قراراً ينص على دمج نادي الشعب الثقافي الرياضي ونادي الشارقة الثقافي الرياضي في كيان واحد يحمل اسم (نادي الشارقة الثقافي الرياضي).
وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الرياضة في الإمارة وتوحيد الجهود وتضافرها خدمة لكافة الرياضات والألعاب الجماعية والفردية، وفق ماجاء في وكالة أنباء الإمارات.
كما نص القرار على أن يتولى مجلس الشارقة الرياضي إدارة الكيان الجديد كمرحلة انتقالية، إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد للنادي بقرارات لاحقة.
المزيد من أخبار الإمارات
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
الأمير محمد بن سلمان: برنامج للإسكان بعد أشهر.. ومئات الآلاف من الوحدات السكنية المجانية للسعوديين | أريبيان بزنس
التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً
وزارة الإسكان السعودية توضح أسباب رفضها بعض الحالات من الدعم السكني | عقارات | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
مان عائلة العطور الأولى في العالم
دعم متواصل لقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة بمصر | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس
هيئة المقاولين السعودية: حساب موحد لحل تعثر المشاريع | إنشاءات | أريبيان بزنس