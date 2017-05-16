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رياضة

حاكم الشارقة يصدر قرارا بدمج ناديي الشعب و الشارقة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 16 مايو 2017
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حاكم الشارقة يصدر قرارا بدمج ناديي الشعب و الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قراراً ينص على دمج نادي الشعب الثقافي الرياضي ونادي الشارقة الثقافي الرياضي في كيان واحد يحمل اسم (نادي الشارقة الثقافي الرياضي).

وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الرياضة في الإمارة وتوحيد الجهود وتضافرها خدمة لكافة الرياضات والألعاب الجماعية والفردية، وفق ماجاء في وكالة أنباء الإمارات.

كما نص القرار على أن يتولى مجلس الشارقة الرياضي إدارة الكيان الجديد كمرحلة انتقالية، إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد للنادي بقرارات لاحقة.

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