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رياضة

"فيتنيس بوت كامب دبي" يشهد اقبالاً متزايداً

أريبيان بزنس
الاثنين، 15 مايو 2017
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"فيتنيس بوت كامب دبي" يشهد اقبالاً متزايداً

منذ قرابة اربع اعوام، أطلق مصطفى مرسال، المدير التنفيذي لشركة "فيتنس بوت كامب دبي"، وأحد نجوم المنتخب المصري سابقاً في رياضة السباحة بالزعانف، ناديه الرياضي الذي يركز على تصميم برامج متخصصة لفقدان الوزن وتوازن جميع الأعضاء في الجسد من خلال خبرته التي تزيد عن 13 عاما في التدريب والتمارين الرياضية.

ويشهد اليوم النادي إقبالاً متزايداً خصيصاً مع توجهه للتدريب على الشواطئ المفتوحة وفي الهواء الطلق. فقد نجح مرسال بتحويل فكرته من التدريب الكلاسيكي في الصالات الرياضية المغلقة، إلى تدريب مجموعة كبيرة من المشتركين على شاطئ جميرا (كايت بيتش) في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.
وفي هذا الخصوص، يقول مرسال: "نحن نركز في فيتنس بوت كامب دبي على غاية وهدف كل متدرب معنا، ونتابع نتائج الكل حتى الوصول بهم إلى أهدافهم. برامجنا متنوعة والتمرينات التي نضعها مدروسة بشكل يستفيد منها الجميع. كما أنه لدينا مجموعة كبيرة من الزبائن من مختلف الجنسيات، على رأسها مواطني دولة الإمارات حيث ينتظمون في التدريب بشكل جاد".
وأضاف مرسال: "الرياضة واجبة على كل من يريد أن يحافظ على صحته، خاصة مع توجه الكثير من الأشخاص في الأعوام الأخيرة إلى مطاعم الوجبات السريعة وإهمالهم لجانب الصحة إلى حد كبير".

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