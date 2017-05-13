لمياء مال الله تفوز بكأس الإمارات الدولي للجمباز الإيقاعي

فازت الإماراتية لمياء طارق علي عبدالله مال الله بالمركز الأول في منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس الإمارات الدولي للجمباز الإيقاعي، التي تنظمها مدرسة شباب دبي الأولمبية للجمباز الإيقاعي وشركة براندس آندترندس، بدعم من مجلس دبي الرياضي، خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو الجاري في أكاديمية الحبتور للتنس بمدينة الحبتور.

وجاءت أنجيلا شوديلا بالباكي لاعبة مدرسة شباب دبي الأولمبية في المركز الثاني، وتوجت البطلة الأولمبية الشهيرة مارغريتا مأمون الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد ريودي جانيرو في العام الماضي الفائزات بالمراكز الأولى في فئات الأطفال من مواليد 2005 إلى مواليد 2011.

وشهدت أول أيام البطولة منافسات قوية وتألقا كبيرا للإماراتيات المشاركات، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وتشارك فيها 370 متسابقة من 25 دولة مختلفة حول العالم، تتنافسن في مختلف الفئات من عمر الخامسة حتى عمر 18 سنة، كما تشارك أربعة أندية محلية بأكثر من 50 لاعبة في البطولة بمن فيهن أصغر مشاركات في الإمارات من عمر 5 سنوات.

وعبر طارق علي عبدالله مال الله عن سعادته بفوز ابنته لمياء بالمركز الأول في منافسات البطولة لفئة 6 سنوات، لافتا الى انه لم يكن هناك تعارض بين التدريب والدراسة حيث حصلت على الدرجات النهائية في جميع المواد.

وتعتبر هذه البطولة هي الأكبر من نوعها التي تنظم في دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث عدد المشاركات والحكام، كما تكتسب أهمية أكبر بوجود البطلة مارغريت مامون التي تحظى بشعبية كبيرة وسط عشاق هذه اللعبة.

