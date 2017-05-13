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رياضة

انطلاق الجولة الثانية من كأس رئيس الإمارات للخيول العربية الأصيلة في فرنسا غدا

أريبيان بزنس
السبت، 13 مايو 2017
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انطلاق الجولة الثانية من كأس رئيس الإمارات للخيول العربية الأصيلة في فرنسا غدا
مضمار دوفيل في فرنسا للمرة الاولى يحتضن سباقاً للخيل العربي الاصيل

تنطلق غدا الجولة الثانية من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الاصيلة بنسختها الـ / 24/ في مضمار دوفيل في فرنسا دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته في المضامير العالمية بما يتماشى مع نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

 

ويحتضن مضمار دوفيل في فرنسا للمرة الاولى سباقاً للخيل العربي الاصيل ما يمثل مكسباً كبيرا لنهج الامارات الطامح لإعلاء شأنه عالمياً.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يقام السباق لمسافة 2000 متر "جروب 1" والمخصص للمهور والمهرات من عمر اربع سنوات فما فوق وسط مشاركة 7 من نخبة الخيول العربية الاصيلة القوية في فرنسا واوروبا وبمجموع جوائز 100 الف يورو وذلك تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي وبتنظيم اللجنة المشرفة برئاسة سعادة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس ابوظبي الرياضي رئيس لجنة الفروسية في المجلس.

 

وأشاد اليبهوني بالبداية المميزة لسلسلة السباقات بجولة مصر والانتقال بعدها اوروبيا عبر مضمار دوفيل للمرة الاولى والعمل على تسمية سباقات غينيس الفرنسية الشهيرة بأسم أبوظبي، مؤكدا أن هذه المؤشرات تقودنا لمزيد من الخطط المثمرة.

 

وأشار إلى أن تنظيم المحطة الثانية في فرنسا يعكس ريادة الكأس واهميتها بين السباقات العالمية ودورها الكبير في دعم الاهداف التي تنطلق منها، موضحا أن السباق يدعم ويشجع الفرسان وملاك الخيل للاهتمام بالخيل العربي الأصيل ويوفر فرصا مثالية لجميع المشاركين.

 

 

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