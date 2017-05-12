Arabian business
رياضة

شركة سعودية تدفع 4.5 مليون ريال لكريستاينو رونالدو مقابل تصويره وتغريدتين

أريبيان بزنس
الجمعة، 12 مايو 2017
شركة سعودية تدفع 4.5 مليون ريال لكريستاينو رونالدو مقابل تصويره وتغريدتين

ذكرت وسائل إعلام سعودية اليوم الجمعة نقلاً عن صحيفة "ميرور" أن شركة سعودية دفعت مبلغ 1.09 مليون يورو (4.445 مليون ريال) لمهاجم نادي ريال مدريد وفريق البرتغال كريستيانو رونالدو مقابل اتفاقية تتضمن جلسة تصوير مع منتجات الشركة.

 

وقالت الصحيفة البريطانية إن جلسة تصوير كريستيانو رونالدو لم تتجاوز أربع ساعات ونصف الساعة، لافتة إلى أن الواقعة تعود للعام 2013، مشيرة إلى أن الاتفاقية تضمنت كذلك استخدام صورة اللاعب للدعاية ليوم واحد.

 

كما تضمنت الاتفاقية التي أبرمتها الشركة -دون ذكر اسمها- أن يغرد اللاعب باسمها مرتين على حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يوقع على خمسة قمصان.

المزيد من أخبار السعودية

تعليقات

المزيد في رياضة

لمياء مال الله تفوز بكأس الإمارات الدولي للجمباز الإيقاعي

انطلاق الجولة الثانية من كأس رئيس الإمارات للخيول العربية الأصيلة في فرنسا غدا

محمد بن راشد يشهد إنجاز فرسان الإمارات في سباق كأس ويندسور الملكي للقدرة

انطلاق كأس الإمارات للجمباز الإيقاعي غدا بمشاركة 370 متسابقة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

روسيا تعلن تحديد موضع فيروس خطير ضرب القارات الخمس

قتلى وجرحى بهجوم ارهابي استهدف مشروعا بالسعودية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »