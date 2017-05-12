شركة سعودية تدفع 4.5 مليون ريال لكريستاينو رونالدو مقابل تصويره وتغريدتين

ذكرت وسائل إعلام سعودية اليوم الجمعة نقلاً عن صحيفة "ميرور" أن شركة سعودية دفعت مبلغ 1.09 مليون يورو (4.445 مليون ريال) لمهاجم نادي ريال مدريد وفريق البرتغال كريستيانو رونالدو مقابل اتفاقية تتضمن جلسة تصوير مع منتجات الشركة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن جلسة تصوير كريستيانو رونالدو لم تتجاوز أربع ساعات ونصف الساعة، لافتة إلى أن الواقعة تعود للعام 2013، مشيرة إلى أن الاتفاقية تضمنت كذلك استخدام صورة اللاعب للدعاية ليوم واحد.

كما تضمنت الاتفاقية التي أبرمتها الشركة -دون ذكر اسمها- أن يغرد اللاعب باسمها مرتين على حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يوقع على خمسة قمصان.