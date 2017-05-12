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رياضة

محمد بن راشد يشهد إنجاز فرسان الإمارات في سباق كأس ويندسور الملكي للقدرة

أريبيان بزنس
الجمعة، 12 مايو 2017
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محمد بن راشد يشهد إنجاز فرسان الإمارات في سباق كأس ويندسور الملكي للقدرة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صباح اليوم إنجاز فرسان الامارات في سباق كأس ويندسور الملكي للقدرة بحضور جلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

 

كما شهد السباق الذي أقيم في الحديقة الملكية لقصر ويندسور بإنجلترا الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ودول الكومنولث وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد تابع وإلى جانبه سمو ولي عهد دبي مجريات السباق الذي تضمن أربعة مراحل وشهد مشاركة ما يقارب من 46 فارسا وفارسه من دول مختلفة من بينهم ثمانية فرسان من دولة الامارات.

 

 وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن إعجابه بالمستوى الذي ظهر عليه فرسان الإمارات في بطولة سباق ويندسور الملكي للقدرة مشيدا سموه بالانجازات المتلاحقة لفرسان الامارات مما يؤكد ريادتهم في سباقات القدرة العالمية.

 

وتحقق الفوز الاماراتي بكل جدارة واستحقاق من خلال سيطرة فرسان الامارات على المراكز الاولى لمختلف المراحل منذ انطلاقة السباق وحتى المرحلة الاخيرة ولمسافة 120 كيلومترا.

 

 وانتزع فرسان الامارات صدارة المراكز المتقدمة من السباق إذ حصد الفارس سعيد حمود الخياري المركز الاول للسباق ممتطيا صهوة الجواد ضاحي ومسجلا زمنا وقدره 04:47:48 ساعة بينما ظفر بالمركز الثاني الفارس سعيد محمد المهيري علي صهوة الفرس زعامة ومسجلا زمنا وقدره 04:47:49 ساعة بينما كان المركز الثالث من نصيب الفارس عبدالله غانم المري ممتطيا صهوة الجواد توم جونس ومسجلا زمنا وقدره 04:47:50 ساعة.

 

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