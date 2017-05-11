انطلاق كأس الإمارات للجمباز الإيقاعي غدا بمشاركة 370 متسابقة

تشارك 370 متسابقة، من 25 دولة في النسخة الأولى من بطولة كأس الإمارات الدولي للجمبار الايقاعي التي تنظمها غدا ولغاية 15 مايو الجاري مدرسة شباب دبي الأولمبية للجمبار الإيقاعي، وشركة "براندس آند ترندس"، بدعم من مجلس دبي الرياضي بأكاديمية الحبتور للتنس بمدينة الحبتور.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة فى دبي بحضور البطلة الأولمبية الشهيرة مارغريتا مامون الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو في العام الماضي، والروسية كيزينيا دالاغانيا مديرة مدرسة شباب دبي الأولمبية للجمباز الإيقاعي بطلة أوروبا والعالم السابقة، وحصة الكوس مديرة ادارة الفعاليات بمجلس دبي الرياضي ولوسينا ساهاكيان المدير العام لشركة براندس اند ترندس منظم البطولة ودانيال كينجستون مدير فندق وستن الحبتور وعبدالسلام المرزوقي من مجموعة الحبتور إلى جانب ممثلين عن اللجنة المنظمة والجهات الراعية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تم تصنيف المشاركات حسب المستويات إلى ثلاث فئات هي المستوى الأول والثاني والثالث، فيما تم التقسيم من حيث الفئة العمرية إلى خمس مجموعات من خمس سنوات إلى 18 سنة حيث ينتظر أن تبدأ المنافسات صباح غد بلاعبات المستوى الثالث والتي تضم خمس فئات سنية،فيما تنطلق مسابقات المستوى الثاني ظهراً يتم بعدها تتويج الفائزات.

وتتواصل فعاليات البرامج المصاحبة للبطولة خلال يومي 14 و15 مايو الجاري حيث تقدم البطلة الأولمبية مارغريتا مامون مجموعة من العروض بمقر البطولة كما ستقدم دروسا في الجمباز الايقاعي تحت اشراف مدرسة شباب دبي الأولمبية للجمبار الإيقاعي.

وتشهد البطولة مشاركة أربعة من أندية الدولة التي أكدت تواجدها وحرصت لاعباتها على المنافسة للحصول على الألقاب والاحتكاك مع بقية المشاركات، إلى جانب مجموعة من البطلات العربيات من دولة الإمارات ومصر والكويت وقطر؟.

وتعتبر هذه البطولة هي الأكبر من نوعها التي تنظم في دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث عدد المشاركات والحكام، كما تكتسب البطولة أهمية أكبر بوجود البطلة مارغريت مامون التي تحظى بشعبية كبيرة وسط عشاق هذه اللعبة.

ورحبت حصة الكوس بالبطلة الاولمبية مارغريت مامون في مدينة دبي التي تعتبر وجهة مفضلة لكل الرياضيين، مؤكدة ان وجودها سيكون اضافة مميزة للبطولة، باعتبارها شخصية ملهمة للناشئات من لاعبات الجمباز الايقاعي، وواحدة من الرياضيات اللائي حققن نجاحا لافتاً في مجالها.

وقالت ان الجمباز الايقاعي من الرياضات التي لها تأثير كبير على صحة وسعادة افراد المجتمع، وهي لعبة مرتبطة بالتميز والابتكار، لذلك تجد تشجيعا ودعما من مجلس دبي الرياضي الذي يحرص على دعم كل الانشطة الرياضية، وفتح الباب أمام كل انواع الرياضات.

وأعرب عبدالسلام المرزوقي عن سعادة مجموعة الحبتور بأن تكون جزءا من هذا الحدث الكبير، مؤكداً ان مجموعة الحبتور تحرص على دعم القطاع الرياضي ..مشيرا الى رعايتها عددا كبيرا من الفعاليات الرياضية المهمة، سعيا لتنمية وتطوير قدرات الشباب الاماراتي من خلال دعم القطاع الرياضي.