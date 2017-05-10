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رياضة

أمير سعودي يرغب بشراء نادي إيطالي عريق

أريبيان بزنس
الأربعاء، 10 مايو 2017
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أمير سعودي يرغب بشراء نادي إيطالي عريق

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أفادت تقارير إيطالية وسعودية بأن الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود والد رئيس النصر الحالي الأمير فيصل بن تركي يرغب في الاستثمار بنادي نابولي الإيطالي العريق.

 

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن صحيفة "Corriere del Mezzogiorno" الإيطالية إن "الأمير الذي يحلم بنابولي "في إشارة لرغبة الأمير تركي في شراء النادي الإيطالي أو الاستثمار به.

 

وكتبت صحف أخرى تحت عنوان " التهديد القادم من السعودية" في إشارة إلى أن النادي الإيطالي ربما يكون هدفاً للبيع أو مشاركة الإيطالي أوريليو دي لورينتيس في ملكيته.

 

وقالت الصحف إن الأمير تركي وصل منذ عدة أيام إلى مدينة نابولي واجتمع مع عمدة نابولي بغية القيام باستثمارات في المدينة، وقد يكون من ضمن تلك الاستثمارات النادي الإيطالي.

 

ولكرة القدم في السعودية، التي يبلغ عد سكانها نحو 31 مليون نسمة، شعبية واسعة وتحظى بدعم حكومي كبير.

 

استقالة فيصل بن تركي من رئاسة النصر

 

في سياق منفصل، قال الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي في تصريحات صحفية، قبل أيام، إنه لم يقرر بعد التنحي عن الرئاسة، وذلك رداً على الأنباء التي أشارت إلى رحيله في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

إلى ذلك كشفت مصادر عن أن رئيس هيئة أعضاء الشرف الأمير مشعل بن سعود، قد طلب من الأمير فيصل بن تركي، التريّث في الاستقالة حتى ترشح شخص جديد لتولي المنصب.

 

وكانت أنباء قد ترددت قبل تصريحات الأمير فيصل بن تركي عن تقدمه باستقالته لرئيس هيئة أعضاء الشرف قبل أن يخرج "ابن تركي" لينفيها.

 

كما تداول عشاق الفريق مقطع فيديو لأسطورة نادي النصر ماجد عبدالله مطالباً برحيل الأمير فيصل بن تركي.

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