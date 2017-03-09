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رياضة

رويترز: برشلونة أبرز المرشحين للفوز بدوري الأبطال بعد العودة التاريخية﻿

أريبيان بزنس
الخميس، 9 مارس 2017
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رويترز: برشلونة أبرز المرشحين للفوز بدوري الأبطال بعد العودة التاريخية﻿

(خدمة رويترز الرياضية العربية) - ربما كانت العودة الأفضل على الإطلاق في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ولم يتوقعها سوى مجموعة قليلة إذ راهن قليلون فقط على نجاح برشلونة في العودة ضد باريس سان جيرمان أمس الأربعاء.

ووفقا لشركة وليام هيل للمراهنات لم يتوقع سوى سبعة في المئة أن يقلب برشلونة تأخره 4-صفر في مباراة الذهاب وكانت المراهنات على فوز الفريق بالبطولة ضعيفة للغاية قبل الفوز الساحق إيابا.

وسجل برشلونة ثلاثة أهداف بعد الدقيقة 88 ليفوز 6-1 في المباراة و6-5 في مجموع المباراتين ويتأهل لدور الثمانية في البطولة الأوروبية الأولى للأندية.

وبعد المباراة تصدر برشلونة رهانات الفوز باللقب.

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