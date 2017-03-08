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رياضة

الإمارات للسيارات يسهل إجراءات ترخيص قيادة الدراجات النارية للمحترفين

أريبيان بزنس
الأربعاء، 8 مارس 2017
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الإمارات للسيارات يسهل إجراءات ترخيص قيادة الدراجات النارية للمحترفين

أعلن نادي الإمارات للسيارات التوصل إلى اتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات لتسهيل إجراءات ترخيص الدراجين المحترفين من المواطنين والمقيمين في الدولة ممن يملكون مهارات عالية في قيادة الدراجات النارية المخصصة للسباقات الصحراوية والذين تم خضوعهم لتدريبات واسعة في مجال قيادة الدراجة النارية.

 

تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل مشاركة هؤلاء الدراجين المحترفين في بطولة العالم للدراجات النارية حيث ينطلق رالي دبي الصحراوي الجولة الأولى من البطولة في دبي يوم الخميس المقبل.

 

 

ويقام رالي دبي الصحراوي بدعم من ديوان صاحب السمو حاكم دبي وبرعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

 

 

ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل متطلبات وإجراءات حصول الدراجين المحترفين على رخصة القيادة على الطرق المعبدة والتي تمنحهم بالتالي حق الحصول على التأمين الخاص بقيادة الدراجة حيث يحتاج الدراج إلى القيادة على الطرق المعبدة بعد الانتهاء من السباقات الصحراوية وانتقاله من مرحلة إلى مرحلة أخرى.

 

 

وقد حصل النادي على موافقة هيئة الطرق والمواصلات لتسجيل ما يقارب 20 دراجة بعد خضوعهم للفحص مباشرة من قبل اللجنة المختصة والمشرفة على اختبارات فحص الدراجين.

 

 

وقال محمد بن سليم رئيس نادي الإمارات للسيارات ورئيس اتحاد الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية : " لدينا دراجون محترفون يشاركون في سباقات الدراجات النارية الصحراوية منذ سنوات طويلة، وقد شاركوا في عدد كبير من الراليات المحلية والعالمية لذا نسعى إلى تسهيل إجراءات حصولهم على رخصة القيادة على الطرق المعبدة مما سيتيح لهم توفير الوقت اللازم للحصول عليها وبالتالي ضمان حصولهم على متطلبات السلامة والتأمين خلال مشاركتهم في بطولة العالم للدراجات النارية ".

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