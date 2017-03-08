شركة نايكي تطلق "حجاب رياضي"

اختبرت الرياضية الإماراتية زهرة لاري والمدربة منال رستم الحجاب الجديد من شركة نايكي وهو نياكي برو حجاب Nike Pro Hijab، ونال استحسان الاثنتين. وتقول الشركة إنها استجابت لشكاوى من فتيات مسلمات حول توفر ما يناسبهن مع ارتداء غطاء الرأس في المنافسات الرياضية.

التصميم الجديد استغرق 13 شهرا والمنتج النهائي سيكون متوافرا في الأسواق في ربيع العام 2018. وأشارت الشركة إلى أن برو حجاب مكون من طبقة واحدة من مادة البوليستر الخفيفة والألوان الطبيعية، مشيرة إلى أن مسامات هذه المادة ستسمح بدخول الهواء وفي الوقت ذاته لا تكشف شيئا.