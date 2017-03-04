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رياضة

موراي يفوز في "تنس دبي" بلقبه الأول في 2017

أريبيان بزنس
السبت، 4 مارس 2017
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موراي يفوز في "تنس دبي" بلقبه الأول في 2017

(رويترز)- توج البريطاني آندي موراي المصنف الأول عالميا بلقبه الأول في 2017 بعدما فاز 6-3 و6-2 على الاسباني فرناندو فرداسكو غير المصنف في نهائي بطولة دبي للتنس للرجال اليوم السبت.

 

وبدأ موراي - الذي فاز في 12 مباراة من أصل 13 مواجهة سابقة أمام اللاعب الاسباني - بشكل متوسط وخسر أول أشواط إرساله قبل أن يرد الكسر مباشرة في بداية متوترة من الجانبين.

 

 

ولعب فرداسكو - الذي يتميز بضرباته القوية - سلسلة من الضربات الحاسمة ليكسر من جديد إرسال موراي الذي بدا أنه لا يشعر بالراحة في الشوط الثالث وعزز هذا الكسر ليتقدم 3-1.

 

 

ورغم الأداء المتذبذب من جانب موراي في أشواط إرساله فإنه فاز بخمسة أشواط متتالية ليحسم المجموعة الأولى 6-3.

 

 

وواصل موراي نفس المستوى في المجموعة الثانية وبدأ ببطء في السيطرة على التبادلات من الخط الخلفي وارتفع مستوى ضربات الإرسال ليتقدم 3-1 ويمضي بخطوات ثابتة نحو الفوز باللقب.

 

 

وحسم موراي - الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى - الفوز بضربة إرسال قوية ليتوج باللقب 45 في مسيرته.

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