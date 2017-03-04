موراي يفوز في "تنس دبي" بلقبه الأول في 2017

(رويترز)- توج البريطاني آندي موراي المصنف الأول عالميا بلقبه الأول في 2017 بعدما فاز 6-3 و6-2 على الاسباني فرناندو فرداسكو غير المصنف في نهائي بطولة دبي للتنس للرجال اليوم السبت.

وبدأ موراي - الذي فاز في 12 مباراة من أصل 13 مواجهة سابقة أمام اللاعب الاسباني - بشكل متوسط وخسر أول أشواط إرساله قبل أن يرد الكسر مباشرة في بداية متوترة من الجانبين.

ولعب فرداسكو - الذي يتميز بضرباته القوية - سلسلة من الضربات الحاسمة ليكسر من جديد إرسال موراي الذي بدا أنه لا يشعر بالراحة في الشوط الثالث وعزز هذا الكسر ليتقدم 3-1.

ورغم الأداء المتذبذب من جانب موراي في أشواط إرساله فإنه فاز بخمسة أشواط متتالية ليحسم المجموعة الأولى 6-3.

وواصل موراي نفس المستوى في المجموعة الثانية وبدأ ببطء في السيطرة على التبادلات من الخط الخلفي وارتفع مستوى ضربات الإرسال ليتقدم 3-1 ويمضي بخطوات ثابتة نحو الفوز باللقب.

وحسم موراي - الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى - الفوز بضربة إرسال قوية ليتوج باللقب 45 في مسيرته.