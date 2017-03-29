إعفاء مواطني الإمارات ومجلس التعاون من رسوم المشاركة في "رالي أبوظبي"

وجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بإعفاء الإماراتيين والخليجيين المشاركين بشكل خاص في "رالي أبوظبي الصحراوي" - المدعوم من نيسان - من رسوم المشاركة وتسديد رسوم متطلبات الأمن والسلامة فقط.

ويشكل "رالي أبوظبي الصحراوي" في دورته الـ 27 الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في الظفرة، الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية " FIA " والجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات النارية " FIM ".

وأعلن محمد بن سليم رئيس نادي الإمارات للسيارات رئيس اتحاد الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية اليوم،وفقا لوكالة أنباء الإمارات، تفعيل القرار واتخاذ جميع الإجراءات والخطوات المبنية عليه، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت بتوجيه خاص من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وأنها ستسهم في دعم الشباب الإماراتي والخليجي المشاركين في الحدث.

وتوجه ابن سليم - مؤسس رالي أبوظبي الصحراوي - بوافر الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على اهتمامه الكبير ودعمه المتواصل للرالي، منوها إلى أن معاليه من أكبر الداعمين للرالي وحريص على دعم جهوده لجعل المشاركة في رياضة السيارات أسهل على الإماراتيين.

ويشارك من الدولة في الدورة الـ 27 من رالي أبوظبي الصحراوي، السائق يحيى بلهلي إلى جانب أسماء إماراتية أخرى من بينها الدراج محمد البلوشي والمتسابق أحمد المقعودي.

وينطلق الرالي بعد ظهر يوم السبت المقبل بجولة استعراضية خاصة من منتجع حلبة الفرسان الدولية في أبوظبي ويتوجه السائقون بعدها إلى صحراء منطقة الظفرة لخوض المراحل التنافسية.