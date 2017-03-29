نيمار يقود البرازيل لضمان التأهل لكأس العالم

ساو باولو 29 مارس آذار (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تجاوز نيمار بعض التدخلات العنيفة وإهدار ركلة جزاء ليسجل هدفا رائعا بمجهود فردي ويقود البرازيل للفوز 3-صفر على باراجواي وضمان التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم أمس الثلاثاء.





وحققت البرازيل فوزها الثامن على التوالي، وبعد تفوق بيرو 2-1 على أوروجواي في وقت لاحق أمس، ضمن رفاق نيمار إنهاء التصفيات المقامة بين عشرة منتخبات في أول أربعة مراكز والظهور في روسيا.

وتتصدر البرازيل الترتيب برصيد 33 نقطة قبل أربع مباريات على النهاية متقدمة بفارق 11 نقطة على غريمتها الأرجنتين التي تراجعت للمركز الخامس بعد الهزيمة 2-صفر خارج ملعبها أمام بوليفيا في غياب قائدها الموقوف ليونيل ميسي. وتتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة لكأس العالم. ويخوض صاحب المركز الخامس مباراتي ذهاب وإياب في الملحق مع بطل تصفيات الأوقيانوس.

وتحتل باراجواي المركز الثامن ولديها 18 نقطة وبفارق الأهداف عن بيرو صاحبة المركز السابع.

وشهدت بداية المباراة سلسلة من المخالفات ضد نيمار لكن الفرصة الأولى كانت للاعب باراجواي درليس جونزاليس الذي تعجل في التسديد لتذهب الكرة خارج المرمى.

وأهدر لاعب الوسط هرنان بيريز فرصة أخرى لصالح باراجواي قبل أن يفتتح فيليب كوتينيو التسجيل للبرازيل في الدقيقة 34 باستاد كورنثيانز.

وتبادل لاعب ليفربول الكرة بسلاسة مع باولينيو قبل أن يسدد بقدمه اليسرى في شباك الحارس أنطوني سيلفا في الزاوية البعيدة.

وحصل نيمار على ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني لكن أسلوبه في التنفيذ، الذي يعتمد على الركض ثم التوقف قبل التسديد، فشل في خداع سيلفا وأنقذ الحارس محاولته بقفزة إلى اليمين ثم تصدى للمتابعة.

وعوض نيمار إهدار ركلة الجزاء بعد عشر دقائق أخرى فانطلق من الجناح الأيسر في منتصف ملعب فريقه وتجاوز محاولات الإعاقة متجها لمنطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة عكس اتجاه سيلفا في الشباك.

وواجه نيمار، الذي اعتقد أنه سجل هدفا ثانيا عندما تابع الكرة إلى الشباك من موقف تسلل، المزيد من العنف من جانب باراجواي التي نادرا ما هددت أليسون حارس البرازيل في الشوط الثاني.

واختتم الظهير الأيسر مارسيلو النتيجة بهدف جيد آخر في الدقائق الأخيرة لصالح البرازيل التي عززت سجلها في تصفيات امريكا الجنوبية بانتصار جديد.

وقلصت بيرو الفارق مع الأرجنتين إلى أربع نقاط عقب الفوز على أوروجواي وحافظت على آمال التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1982.