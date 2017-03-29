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رياضة

البرازيل أول المتأهلين ودول عربية تضيع فرصها في نهائيات كأس العالم لمونديال 2018﻿﻿

أريبيان بزنس
الأربعاء، 29 مارس 2017
البرازيل أول المتأهلين ودول عربية تضيع فرصها في نهائيات كأس العالم لمونديال 2018﻿﻿

أ ف ب- بات المنتخب البرازيلي لكرة القدم أول المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم المقررة العام المقبل في روسيا عقب فوزه على ضيفه البارغوياني 3-صفر، وخسارة الأوروغواي أمام مضيفتها البيرو 1-2 أمس الثلاثاء في الجولة الرابعة عشرة من التصفيات الأميركية الجنوبية.

واستفادت البرازيل أيضاً من خسارة الإكوادور أمام مضيفتها كولومبيا 2 ـ صفر فعززت موقعها في صدارة التصفيات برصيد 33 نقطة بفارق 11 نقطة أمام غريمتها الأرجنتين الخامسة والتي سقطت أمام مضيفتها بوليفيا بثنائية نظيفة وعقدت مهمتها في التأهل قبل 4 جولات من نهاية التصفيات.

 

وفي المقابل، تعقدت مهمة الصين ومدربها الإيطالي مارتشيلو ليبي كثيرا لأن رصيدها تجمد عند 5 نقاط في المركز الخامس وبفارق نقطة أمام قطر متذيلة الترتيب التي تبخرت حظوظها وأصبحت مهمتها للتأهل شبه مستحيلة.

قطر خارج دائرة المنافسة فيما تقلصت بشدة آمال الإمارات بعد أن تعثرت مسيرة المنتخب الإماراتي في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بعد الخسارة 2-صفر في ضيافة استراليا أمس.

ورأى المنتخب القطري أحلامه تتبدد بالوصول إلى نهائيات كأس العالم، بعد هزيمة أخرى هذه المرة أمام أوزبكستان بهدف واحد في ملعب طشقند. وبهذا بقيت أوزبكستان في دائرة الصراع على إحدى البطاقتين المؤهلتين مباشرة إلى روسيا 2018 ووجهت ضربة شبه قاضية لآمال ضيفتها قطر.

وأصبحت مهمة قطر شبه مستحيلة بعد تلقيها هزيمتها الخامسة، إذ تجمد رصيدها عند 4 نقاط في المركز السادس الأخير بفارق 12 نقطة عن المركز الثالث المؤهل إلى مباريات الملحق، وذلك قبل ثلاث جولات على نهاية التصفيات، ما سيجعل مدربها الأوروغوياني خورخي فوساتي في وضع لا يحسد عليه بتاتا.

وتدين أوزبكستان بفوزها الرابع إلى عادل أحمدوف الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 من ركلة حرة، رافعا رصيد منتخب بلاده إلى 12 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن إيران المتصدرة، ونقطة خلف كوريا الجنوبية الثانية.

وتقام الجولة الثامنة في 12 حزيران/يونيو حيث تلتقي إيران على أرضها مع أوزبكستان، فيما تلعب الصين ضد سوريا، التي تعقدت آمالها بالوصول إلى كأس العالم، بعد هزيمتها أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدف واحد.

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