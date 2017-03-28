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رياضة

مدرب منتخب الإمارات يستقيل بعد الهزيمة أمام أستراليا

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 28 مارس 2017
مدرب منتخب الإمارات يستقيل بعد الهزيمة أمام أستراليا

قدم مدرب المنتخب الاماراتي لكرة القدم مهدي علي استقالته من منصبه بعد الخسارة أمام أستراليا 2-0 اليوم الثلاثاء ، واعلن مهدي علي استقالته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب نهاية المباراة، بحسب ما نقلته قناة دبي الرياضية.
بهذه الخسارة تتضاءل فرص الإمارات في  نيل إحدى بطاقات المونديال، عقب تلقيها ثاني خسارة على التوالي بعد الهزيمة الخميس الماضي على أرضها أمام اليابان بنفس النتيجة.

دخل الأبيض اللقاء وفي رصيده (9) نقاط وكافح لنيل إحدى بطاقات التأهل للمونديال،  وباتت وضعية الإمارات شبه مستحيلة في حجز إحدى البطاقتين المؤهلتين بشكل مباشرة للمونديال، كما أن فرصها في في حجز المركز الثالث المؤهل للملحق باتت ضئيلة جدا، بعدما استقرت في المركز الرابع برصيد 9 نقاط بفارق 4 نقاط عن فرق الصدارة السعودية وأستراليا واليابان، مع تبقى 3 جولات على نهاية التصفيات.

وتتبقى مباراتان بالمجموعة في هذه الجولة، حيث تلعب اليابان مع تايلاند، والسعودية مع العراق. خسر المنتخب الإماراتي اليوم في ملعب سيدني الدولي في مدينة سيدني، وذلك في الموقعة الكروية الساخنة في الجولة السابعة ضمن المجموعة الثانية، للتصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لمونديال موسكو 2018.

 

 

 

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