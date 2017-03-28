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رياضة

بالفيديو: حريق يندلع في ملعب شنغهاي الصيني

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 28 مارس 2017

إندلع حريق هائل في استاد هونغكو بالصين، وهو ملعب فريق نادي شنغهاي شينهوا لكرة القدم، اليوم الاربعاء، ودون تسجيل ضحايا بشرية بحسب بي بي سي.

وتشير وسائل الإعلام الصينية إلى أن موقع الحريق كان يشهد أعمال بناء لتحديث بعض المرافق في المنشأة.

ولم يصل الحريق إلى عشب الملعب، كما لم يسفر عن وقوع ضحايا، حسبما أكدت وسائل الإعلام، حيث اشتعل الحريق في الجزء العلوي من منشآت الملعب، خلف المدرجات.

 

 ويدير نادي شنغهاي جاس بونت مدرب نادي براتيون ويلعب في النادي مهاجم مانشستر سيتي السابق كارلوس تيفيز في صفقة وقعها العام الماضي بقيمة 40 مليون جنيه استرليني، وهناك لاعبون آخرون كانوا نجوما في الدوري الإنكليزي مثل ديمبا دي با وأوبافيمي مارتنز.  

 

 

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