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رياضة

"آروغيت" السعودي يفوز بالجائزة الكبرى في كأس دبي العالمي للخيول

أريبيان بزنس
السبت، 25 مارس 2017
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"آروغيت" السعودي يفوز بالجائزة الكبرى في كأس دبي العالمي للخيول
الجواد "آروغيت" من المملكة العربية السعودية

فاز الجواد "آروغيت" من المملكة العربية السعودية بالجائزة الكبرى في كأس دبي العالمي للخيول في نسخته الـ22، السبت.

 

وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى في السباق، الذي يعد الأهم والأبرز في منافسات سباقات الخيول في العالم، 10 مليون دولار أميركي، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

 

نسخة هذا العام بلغت مجموع جوائزها 30 مليون دولار، وامتدت قرابة الخمس ساعات وشهدت تسعة سباقات متدرجة المستوى والفئات.

 

وفاز "آروغيت" بالسباق الذي يبلغ طوله 2000 متر، وشارك فيه 14 فرسا من ثلاث عشرة دولة.

 

ويعد كأس دبي العالمي ملتقى عالمي لملاك ومحبي الخيول في العالم، وتقام على هامشه مسابقات في الموضة والأزياء إلى جانب فعاليات فنية لجماهير ومحبي الفروسية.


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