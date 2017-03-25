الإمارات تتسلم علم استضافتها لـ"الأولمبياد الخاص 2019" وبرج خليفة يكتسي بشعار الحدث

تسلم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي علم استضافة الدولة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 خلال حفل ختام الألعاب العالمية الشتوية الذي أقيم أمس في مدينة غراتس النمساوية.

وتم خلال الحفل الإعلان رسميا عن انطلاق العد التنازلي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من / 14 إلى 21 / من مارس 2019 إضافة إلى الإعلان عن شعار الدورة الذي استلهم تصميمه من التقاليد الشعبية لنسج سعف النخيل ويعبر عن التماسك والاتحاد اللذين تمثلهما دورة الألعاب ويؤكد مساعي أبوظبي لنشر روح التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع كافة.

وتضمنت مشاركة الوفد الإماراتي في الحفل تنظيم عرض مميز سلط الضوء على التقاليد الإماراتية الأصيلة واستقطب اهتمام المشاهدين والمتفرجين حول العالم حيث شهد مشاركة مواطنين إماراتيين من مختلف فئات المجتمع ومن ضمنهم عدد من الرياضيين من أعضاء الأولمبياد الخاص الإماراتي والذين شاركوا في منافسات الألعاب الأولمبية خلال الأيام السابقة، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وشاهد العرض آلاف المتفرجين المحتشدين في استاد "يو بي إس أرينا" في مدينة غراتس النمساوية واستمتع به ملايين المتابعين الذين حضروه مباشرة على شاشات التلفزيون.

وشارك حمد العامري المغني الإماراتي الشهير في إحياء العرض الإماراتي الذي تميز بالأجواء البدوية والشعبية ليروي قصة أبوظبي التي تؤكد أهمية ترسيخ القيم الإنسانية التي تتضمن الاحترام والتسامح بين المجتمعات كافة.

وكانت مراسم تسليم العلم من أبرز الفعاليات خلال الحفل الختامي وقد شاهد الضيوف والمتابعون من مختلف أرجاء العالم تفاصيل العرض المذهل الذي سلط الضوء على الثقافة في النمسا الدولة المستضيفة للبطولة الحالية إلى جانب مجموعة من الفعاليات التي ركزت على القيم والثقافة التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد اكتسى برج خليفة - أطول برج في العالم - بهذه المناسبة بشعار الدورة التي ستقام في أبوظبي ومع إتمام عملية التسليم فقد تبقى / 24 / شهرا لوصول قرابة سبعة آلاف رياضي من / 170 / دولة إلى أبوظبي للمشاركة على مدار أكثر من أسبوعين متواصلين في المنافسات الأولمبية وسيجتمع الأبطال الرياضيون من الرجال والسيدات من ذوي الإعاقات الفكرية من مختلف الدول والثقافات للمشاركة في هذه المنافسات التي تبرز قدراتهم الرياضية في / 22 / لعبة.

وكانت اللجنة المحلية المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 في أبوظبي قد استضافت حفل تقديم خاص في مدينة غراتس النمساوية حضره / 300 / شخص تقدمهم عدد من أبرز المشاهير حول العالم إلى جانب ممثلي الوفود المشاركة في دورة الألعاب العالمية القادمين من أكثر من 100 دولة للمشاركة ضمن منافسات دورة الألعاب العالمية.. وقد شكل هذا الحدث فرصة لدعوة العالم للحضور إلى أبوظبي.

وتتبنى دولة الإمارات المبادئ والأسس التي يقوم عليها عمل الأولمبياد الخاص الذي تأسس عام 1968 قبل ثلاث سنوات من تأسيسها والتي تتمثل بالتسامح والتضامن والنوايا الحسنة من أجل تمكين الأفراد وتحفيزهم على تحقيق النجاح وامتلاك الإرادة والتعاون فيما بينهم على أعلى المستويات من أجل بناء مجتمعات منتجة.

وتتضمن دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي / 22 / لعبة منها كرة القدم والسباحة وركوب الدراجات وألعاب القوى والفروسية ورفع الاثقال.

وسيتم بث مقتطفات من الحفل الختامي خلال "مهرجان أم الإمارات" الذي يقام على كورنيش أبوظبي من / 26 / مارس الجاري حتى الرابع من أبريل المقبل.

وتحدث استضافة أبوظبي للألعاب العالمية في منطقتنا الخليجية والعربية نقلة نوعية في الأولمبياد الخاص بالمنطقة وستعود بالعديد من المكاسب على جميع منتسبي الإعاقة الذهنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خصوصا أن الألعاب العالمية الصيفية أكبر حدث رياضي يقام على مستوى برامج دول العالم.

وتعتبر استضافة أبوظبي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 الحدث الرياضي الأكبر على المستوى العالمي في 2019 ويضم الأولمبياد الخاص العدد الأكبر من الألعاب والذي يحمل جانبا إنسانيا مهما في ظل الاهتمام الكبير بقضايا الإعاقة بشكل عام وخصوصا أن هذه التظاهرة تعزز مكانة العاصمة ليس على المستوى الرياضي فحسب بل على الصعيد الإنساني في المقام الأول.