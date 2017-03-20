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رياضة

مصري يخترع قميصاً ذكياً لمواجهة موت الرياضيين المفاجئ

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 مارس 2017
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مصري يخترع قميصاً ذكياً لمواجهة موت الرياضيين المفاجئ
التنبؤ بوجود نوبة قلبية محتملة

(رويترز)- بعد أن شاهد العشرات من الرياضيين يسقطون جراء مشاكل في القلب على مدار السنوات الأخيرة إضافة الى فقد اثنين من أفراد عائلته في سن مبكرة بسبب نوبات قلبية توصل المصري الشريف محمود مع فريق عمل إلى فكرة قد تنقذ ألوف الرياضيين من الموت المفاجئ.

‬الفكرة ترتكز على تصميم قميص رياضي ذكي يعرض المؤشرات الحيوية للاعبين ومن أهمها أداء القلب والأوعية الدموية بشكل مباشر.

 

 

ووصلت تلك الفكرة الى الدور قبل النهائي في تصفيات "تحدي 22" وهي واحدة من المبادرات الخلاقة التي أطلقتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم كأس العالم في قطر 2022.

 

 

وقالت اللجنة في موقعها على الانترنت إن هذا القميص الذكي قد يصبح واقعا حقيقيا في كأس العالم 2022.

 

 

ومنذ وفاة الكاميروني مارك فيفيان فويه خلال كأس القارات 2003 ومن بعده عشرات الرياضيين نتيجة لتوقف القلب لم تتخذ أي تدابير تذكر للحيلولة دون هذا الأمر.

 

 

وتحدث الشريف عن فكرته للموقع قائلا "من خلال وضع جهاز مصغر محمول لرسم القلب في القميص والذي يعرض بشكل مباشر أداء القلب والأوعية الدموية للاعبين دون التأثير على لعبهم يمكننا التنبؤ واكتشاف أي خلل في أداء القلب والأوعية الدموية مباشرة."

 

 

ووفقا لورقة بحثية بعنوان "الموت القلبي المفاجئ" والمنشورة في مجلة سبيتار للبحوث الطبية فإن 90 في المئة من تلك الوفيات في الرياضة تحدث نتيجة لخلل في منظومة القلب والأوعية الدموية. واضاف الشريف "ستساعد تلك الفكرة في إنقاذ أرواح اللاعبين من خلال توفير إجراءات احترازية خاصة وأن الأبحاث تشير إلى وجود مؤشرات لنوبات القلب والتي يمكننا متابعتها بشكل مباشر.

 

 

"وسيتم بعد ذلك تحليل تلك البيانات وإعطاء إنذار في حالات التنبؤ بوجود نوبة قلبية محتملة من أجل التحرك بشكل أسرع ومنع حدوثها."

 

 

ويعمل الشريف مع فريق عمل متنوع يضم اثنين من المصريين ومثلهما من القطريين حيث قال "نحظى بفريق من خبرات وخلفيات متنوعة فأحد أعضاء الفريق مهندس كهرباء وهناك طالب للعلوم وطالب للطب وهذا يضيف كثيرا لنا من أجل تطوير الفكرة من جوانبها المختلفة."

 

 

وفحصت مستشفى سبيتار، أحد مراكز التميز المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أكثر من خمسة الاف رياضي من بينهم جميع اللاعبين المشاركين في دوري نجوم قطر وذلك ضمن برنامج الفحص الطبي قبل المشاركة والذي يتضمن فحص القلب والأوعية الدموية.

 

 

وسيتم الإعلان عن الفرق المتأهلة لنهائي "تحدي 22" في منتصف شهر ابريل نيسان القادم وسيجري دعوة المتأهلين للمرحلة النهائية إلى الدوحة للمشاركة في ورش عمل وجلسات مع مرشدين متخصصين في مجالات مختلفة لتطوير أفكارهم وتقديمها وعرضها أمام لجنة التحكيم في الحفل الختامي.

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