قنوات دبي تطلق الموسم الثالث من "ذا فيكتوريوس" لاكتشاف نجوم كرة القدم العرب

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن إطلاق الموسم الثالث من برنامج "ذا فيكتوريوس"، الذي يعد أول برنامج تلفزيوني لاكتشاف نجوم كرة القدم العرب، وأول وأكاديمية رياضية حول العالم العربي، وذلك مساء الإثنين القادم عبر شاشة تلفزيون دبي وقناة دبي الرياضية.

وأكد أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع التلفزيون والإذاعة في مؤسسة دبي للإعلام، أهمية استمرار إعطاء الفرصة الحقيقية للمواهب العربية بالظهور والتميز والوصول إلى العالمية من خلال برنامج يرصد خطوات النجاح الأولى والبدايات التي ستلهم جيل الشباب في كافة أرجاء العالم العربي، وتؤسس لثقافة تلفزيونية جديدة، وجادة معرباً عن ثقته الكبيرة بنجاح الموسم الجديد الذي سيتم تصويره في "مدينة دبي الرياضية" في تعاون إنتاجي ولوجستي متجدد بين المدينة المتكاملة ومؤسسة دبي للإعلام.

ووفق صحيفة البيان، تحدث راشد أميري مدير قناة دبي الرياضية في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤسسة دبي للإعلام في مدينة دبي الرياضية للإعلان مساء اليوم عن الموسم الجديد،عن الهدف الأساسي من إطلاق هذا البرنامج، والذي يعد أول برنامج تلفزيون واقع لاكتشاف نجوم كرة القدم العرب وأول أكاديمية رياضية عالمية، للبحث عن المواهب الكروية الشابة في العالم العربي، ومنحهم فرصة الفوز بجائزة نقدية كبيرة، إلى جانب تحقيق أحلامهم باللعب مع كبرى الأندية العالمية الرائدة.

وذلك بعد التحاق هذه المواهب بمعسكر تدريبي مكثف في "مدينة دبي الرياضية" ليتحول إلى مشروع تلفزيوني تفاعلي مع الجمهور على مدى حلقات أسبوعية ستتابع مراحل التدريب والتطوير والمنافسة، في الوقت الذي يسعى البرنامج الجديد إلى إبراز المعالم الرياضية الهامة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تضمين البرنامج التدريبي للمشاركين جملة من الأنشطة والفعاليات التي سيتم تنفيذها وتسليط الضوء من خلالها على البنية المتطورة في هذا المجال،.

ونوه الى انه سيتم في كل أسبوع استضافة نجم عالمي من نجوم الكرة، بالإضافة إلى تواجد مجموعة من المدربين والمشرفين وأكثر لاعبي كرة القدم إنجازاً حول العالم، في الوقت الذي ستتألف لجنة الحكام من اللاعب السعودي خالد الشنيف، واللاعب الدولي محمد زيدان، والنجم العالمي ميشيل سلغادو، فيما سيقدم حلقات الموسم الجديد كل من المذيعة واللاعبة السابقة ناتالي مامو والنجم شريف فايد.

من جهته أشار اللاعب الدولي السابق جهاد المنتصر وصاحب فكرة البرنامج، إلى آلية اختيار اللاعبين حول العالم العربي، والجولات التي قام بها فريق البرنامج في كل من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية ومصر والجزائر ولبنان والأردن وليبيا والإمارات العربية المتحدة، بهدف اختيار الأفضل، معتبراً أن المنافسة ستكون قوية بين المتقدمين بعد تقدم أكثر من 10 آلاف مشترك في جولات الاختيار في الدول والمدن العربية، خاصة وأن المعايير التي وضعتها اللجنة ستكون صارمة وتهتم بأدق التفاصيل والأشياء التي يجب توفرها في المتقدم إلى هذه المنافسة.

وقال النجم البرتغالي السابق لويس فيغو انه يشعر بالفخر لمشاركته في الموسم الثالث من برنامج "The Victorious" ذا فيكتوريوس، والذي يتمتع بديناميكية جديدة تجعله يتحمس لفرصة التفاعل مع لاعبي كرة القدم في العالم العربي بهذه الطريقة الحماسية للغاية.

وتحدث النجم العالمي ميشيل سلغادو الذي سيتولى كذلك مهمة مدير المدربين في البرنامج الجديد، عن مجموعة المهارات والاختبارات التي سيخضع لها المتقدمون لهذه المسابقة الكبيرة والتي ستشمل اختبارات شخصية، إلى جانب سباقات السرعة، وركلات التدريب الفردي، واللعب في تشكيلات مختلفة، لينتقل بعدها المرشحون إلى دبي للخضوع إلى التقييمات النهائية والاختبارات الطبية والنفسية، للمنافسة عبر مراحل متعددة تتضمن اللياقة البدنية والقدرة والسرعة واللعب مع المجموعة، كذلك القيادة وروح المبادرة وتكتيك واستراتيجية اللعب واللياقة النفسية ومواجهة التحديات والتوتر، تحت إشراف نخبة من أهم المدربين والمختصين في كافة المجالات الرياضية.

وفيما سيبلغ عدد المتأهلين نحو 40 متأهلاً سيتم التعرف على مقدراتهم ومؤهلاهم في الحلقة الأولى والثانية من البرنامج، ليتم بعدها الانتقال إلى المرحلة التالية والتي تتضمن اختيار 20 متأهلاً للانتقال إلى مدينة دبي الرياضية حيث ستبدأ المنافسات والاختبارات الحقيقية على أيدي خبراء ومدربين على مستوى عال من الكفاءة، على أن تبدأ التصفيات في الحلقات التسع التالية، يتسابق فيها 6 مشاركين في كل حلقة سيقوم خلالها أعضاء الفريقين الأزرق والأصفر في إنقاذ واحد من كلا الفريقين من خلال التصويت، فيما تتولى لجنة التحكيم انقاذ المتسابق الآخر من كلا الفريقين، وصولاً إلى الحلقة قبل النهائية التي سينتقل إليها المتسابقون للفوز بالجائزة الكبرى التي تتضمن الفوز بالجائزة الكبرى وقيمتها 100 ألف دولار بالإضافة إلى اللعب في إحدى النوادي الإسبانية العالمية.

وتوجهت سارة الصايغ مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مؤسسة دبي للإعلام، بالشكر إلى جميع الجهات الراعية للبرنامج في نسخته الثالثة، مؤكدة أن نجاح برنامج "The Victorious" ذا فيكتوريوس، يأتي من خلال متابعة الجمهور وتفاعله مع المشتركين الجدد في البرنامج الأول والوحيد على شاشات التلفزة العربية.