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رياضة

الإماراتي محمد البناء يتوج ببطولة كوفكس فرنسا الدولية للرياضات الإلكترونية

أريبيان بزنس
الأحد، 12 مارس 2017
الإماراتي محمد البناء يتوج ببطولة كوفكس فرنسا الدولية للرياضات الإلكترونية

توج محمد البناء لاعب المنتخب الوطني بجائزة المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة كوفكس الدولية للرياضات الالكترونية المقامة في مدينة كان الفرنسية بمشاركة 400 لاعب من 35 دولة عربية و أوروبية.

 

وجاء تتويج البناء عن فئة قتال الشوارع المقاتل الذهبي بينما حقق الفريق الإماراتي الميدالية الفضية في لعبة SFV /قتال الشوارع 5 /.

 

 

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أهدى بطل اوروبا والامارات محمد البناء هذا الانجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات تقديرا وعرفانا لدعمهم قطاع الشباب والرياضة بشكل عام والرياضات الإلكترونية بشكل خاص .

 

 

من جانبه توجه المستشار الدكتور راشد بن كشيش الظاهري أمين عام جمعية الامارات للرياضات الالكترونية بالشكر والعرفان إلى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ممثلة بمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، تقديرا لدعمه الكبير للرياضات الإلكترونية.

 

 

وثمن الظاهري هذا الإنجاز النوعي مؤكدا أنه ثمرة لدعم القيادة الرشيدة ونتيجة للجهود المخلصة لمجلس إدارة الجمعية برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان .

 

 

وأشاد بالإنجازات الإدارية والفنية التي حققتها جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية بعد مرور عام على الإشهار حيث تم الانضمام لعضوية الاتحاد الدولي للرياضات الالكترونية وتنظيم النسخة الأولى من بطولة الامارات للرياضات الالكترونية التي تعتبر الاولى من نوعها علاوة على النتائج المتميزة التي حققها لاعبو الامارات في البطولات الدولية في هذه الرياضة.

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