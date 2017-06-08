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رياضة

فيديو: المنتخب السعودي يرفض الوقوف دقيقة حداد على ضحايا لندن

أريبيان بزنس
الخميس، 8 يونيو 2017

رفض المنتخب السعودي الوقوف دقيقة حداد (دقيقة صمت) قبل انطلاق المباراة التي جمعته، اليوم الخميس، بمضيفه الأسترالي ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا.

 

وتعرض المنتخب السعودي لكرة القدم لهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تجاهل لاعبيه الاصطفاف والوقوف دقيقة حداد على ضحايا الهجوم الإرهابي في لندن. في حين تضامن الكثير من المغردين مع موقف المنتخب السعودي وقالوا إن

 

وانتهت المباراة بتغلب المنتخب الأسترالي على ضيفه السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وكان أحد الأهداف جراء خطأ من حارس المنتخب السعودي.

 

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